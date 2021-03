Doodgestoken in Hoogvliet om hasj van een tientje

Justitie heeft twee jaar cel en tbs geëist voor een fatale steekpartij in Rotterdam Hoogvliet in november 2019. In de hal van flat De Kulk aan de Klencke werd een 62-jarige man doodgestoken.

Een 51-jarige bewoner van de serviceflat heeft bekend. Hij zegt dat hij hasj had verkocht aan het slachtoffer voor een tientje maar het geld niet kreeg. Daar was een ruzie over ontstaan.



Marlon P. had de fiets van het slachtoffer meegenomen toen hij niet wilde betalen. Deze pakte daarop een lange, houten stok en eiste de fiets terug. In de vechtpartij die ontstond, stak Marlon P. vijf keer met een keukenmes van 32 centimeter. Het slachtoffer is kort daarna doodgebloed.

Justitie gaat niet uit van moord maar van doodslag: het zou in een opwelling zijn gebeurd. De verdachte beaamde dat: "Ik deed het niet expres maar in de stress." De man is schizofreen en zwakbegaafd. De rechter in Dordrecht deed haar best om met de man te praten in de zaal. "U kunt wel een beetje nadenken, maar niet heel veel." Hij zat in De Kulk in een project voor begeleid wonen van Pameijer.

De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar slechts oppervlakkig. De rechter doet over twee weken uitspraak.