Deze regiogenoten komen wel/niet in de Tweede Kamer

Joost Eerdmans (JA21)

De partij werd pas eind vorig jaar opgericht, maar JA21, de partij van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga, weet volgens de voorlopige resultaten toch vier zetels te bemachtigen. "Dat is, met best wat concurrentie, een ontzettend knappe prestatie", zegt Joost Eerdmans, momenteel fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam.

Premier Rutte zei woensdag een snelle formatie na te streven en verwacht donderdag een verkenner voor te dragen. Als het aan Eerdmans ligt, hoeft zijn partij niet direct mee te regeren. "We zijn net binnen, het is geen rare zet om even vier jaar te bouwen en te kijken hoe het is om in de oppositie te werken. We hoeven de slag niet in één keer te slaan, maar we laten ons zeker uitnodigen voor een mooi gesprek."

Samenwerken met JA21 is interessant, omdat de partij na afsplitsing van Forum voor Democratie acht senatoren in de Eerste Kamer meenam. Dat zou ervoor zorgen dat voorstellen die een meerderheid in de Tweede Kamer halen ook makkelijker kunnen rekenen op een meerderheid in de Senaat.

Over een eventueel kabinet met D66 spreekt hij zich nog niet veel uit. "We moeten samenwerkingen alleen aangaan als er serieuze kansen zijn voor ons beleid. We gaan kijken of de verkenning iets voor ons kan uitmaken. We laten het voor nu rustig op ons af komen."



Ellen Verkoelen (50PLUS)

Het is voor het Rotterdamse gemeenteraadslid Ellen Verkoelen van 50PLUS nog onzeker of zij een plek in de Tweede Kamer weet te bemachtigen. De partij staat momenteel op één zetel, terwijl Verkoelen op plek 3 staat. "Het is jammer, maar ik heb steeds gezegd op het reservebankje te komen."

"Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat we eigenlijk al sinds oktober rond één zetel zweven. Ik had gehoopt op iets meer, maar we zijn al een tijdje niet uit het slop gekomen."

50PLUS behaalde bij de vorige verkiezingen in 2017 nog vier zetels, maar de partij kampt de laatste tijd met onderlinge ruzies. Zo stapte vorig jaar nog het voltallige partijbestuur op, net als fractievoorzitter Henk Krol. En vlak voor de verkiezingen was er nog een akkefietje tussen lijsttrekker Liane den Haan en Ellen Verkoelen over het huidige verkiezingsprogramma.



"Het doet nooit goed dat we ruzie maken met elkaar. Dat hadden we niet moeten doen en is niet zoals het hoort. We hadden gewoon wat onenigheid over het verkiezingsprogramma, maar of dat invloed heeft op deze uitslag zal de evaluatie moeten uitwijzen."

Enige manier waarop Verkoelen alsnog de Tweede Kamer in kan gaan, is als ze voldoende voorkeursstemmen krijgt. "Daar ben ik nooit zo mee bezig geweest; ik weet niet hoeveel ik er dan moet halen. Ik ben erg gelukkig als het lukt, dus wie weet. Maar zo niet, dan hoop ik dat ik met een hoop stemmen heb bijgedragen aan deze ene zetel."



Stephan van Baarle (DENK)

Ook voor Stephan van Baarle van DENK is er nog geen zekerheid. DENK behaalde in de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 drie zetels, maar staat in de exit-polls op twee zetels. Van Baarle staat op plek drie van de lijst, maar maalt er niet om als hij niet in de Tweede Kamer komt. "Dat is voor mij een bijzaak. Ik vind mezelf niet zo belangrijk. De partij vind ik veel belangrijker, maar het is natuurlijk wel mooi meegenomen."

Om toch een zetel in de Tweede Kamer te bemachtigen, vestigt Van Baarle zijn hoop op Rotterdam. "De stemming in Rotterdam zou zomaar beslissend kunnen zijn. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat dankzij mijn mooie stadje Rotterdam wij toch die derde zetel binnen gaan slepen. Ik denk dat we met de stemmen in Rotterdam een tik richting de derde zetel kunnen geven. Vorige keer kregen we toch 25 duizend stemmen. Dus het wordt heel erg spannend."



Het televisieprogramma Zondag met Lubach pakte DENK zondag nog hard aan. Farid Azarkan besloot niet naar Nieuwsuur te gaan, waarop Arjen Lubach hem aanpakte in zijn programma. Volgens Van Baarle is dat geen reden voor het verlies waar DENK op staat. "Farid Azarkan was ziek en moe. Ik heb erg om het filmpje van Arjen Lubach gelachen. En ik heb ook gehoord dat Lubach onze rap ook erg leuk vond. Maar in mijn idee was dat geen game changer."

Mocht Van Baarle alsnog met DENK een zetel in de Tweede Kamer krijgen, dan komen zijn Rotterdamse wortels sterk naar voren belooft hij. "Ik hoop natuurlijk in de Tweede Kamer mijn Rotterdamse achtergrond mee te kunnen nemen. De Rotterdamse belangen, zoals armoede, problematiek in de wijken en de haven neem ik mee om iets voor mijn stadje te doen."

Fahid Minas (VVD)

Iemand die zich minder zorgen hoeft te maken is de Schiedamse wethouder Fahid Minhas. De nummer 26 van de lijst van de VVD lijkt de Tweede Kamer in te mogen. Al houdt Minas zelf nog een slag om de arm. "Ik ga er vanuit dat ik in de Tweede Kamer zit. Als er niet teveel mensen zijn die voorkeursstemmen hebben gehaald, dan verwacht ik dat ik er zeker in zit."

De VVD staat in de exit-polls op 35 zetels, twee meer dan in 2017. Het verkiezingssucces wil Minhas niet alleen toedichten aan het merk Mark Rutte. "Dat telt denk ik zeker mee. Maar dat laat onverlet dat de boodschap van de VVD, namelijk sterker uit de crisis komen, spreekt de mensen aan."



De wethouder kan dus met zijn 'veilige' 26ste plek alvast vooruitkijken naar het Tweede Kamerlidmaatschap. Want een ministerspost of staatssecretaris worden sluit hij uit. "Ik heb me opgegeven voor het Kamerlidmaatschap, dus daar ga ik me de komende jaren voor inzetten. Dus dat is de opgave voor nu. Ik wil absoluut niet te snel omhoog vallen."

Voor Minhas is er snel werk aan de winkel, want ook de portefeuilles binnen de VVD-fractie moeten worden verdeeld. "Het is wachten op welke portefeuilles ik van de partij krijg. Ik heb mijn interesses aangegeven. Dat is iets fysieks, waar ook mijn kwaliteiten als wethouder liggen. Maar we gaan als fractie bekijken hoe de portefeuilles verdelen. We hebben vanmiddag al de eerste afspraak met de fractie, maar die portefeuilleverdeling laat nog even op zich wachten."



Andere regiogenoten

Op basis van de prognoses van het aantal zetels, komende volgende regiogenoten ook in de Tweede Kamer:

* VVD: Mark Harbers (Rotterdam), plek 7

* PVV: Vicky Maeijer (Krimpen aan den IJssel), plek 5

* D66: Salima Belhaj (Rotterdam), plek 6 & Raoul Boucke (Rotterdam), plek 10

* PvdA: Barbara Kathmann (Rotterdam), plek 7

* ChristenUnie: Carola Schouten (Rotterdam), plek 2

* Tunahan Kuzu (Rotterdam), plek 2

Deze mensen vallen op basis van de prognoses en de kieslijst voorlopig net buiten de boot (voorkeursstemmen niet meegerekend):

* PVV: Henk de Vree (Hardinxveld-Giessendam), plek 22

* CDA: Henri Bontenbal (Rotterdam), plek 17

* SGP: André Flach (Hendrik-Ido-Ambacht), plek 4

* DENK: Natasha Mohamed-Hoesein (Rotterdam), plek 4

* FVD: Dennis Boom (Barendrecht), plek 12

* JA21: Leon Baten (Krimpen aan den IJssel), plek 6