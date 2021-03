GGD Rotterdam-Rijnmond stopt met coronatesten met sabbelwatje bij kinderen

Een test met het sabbelwatje in Lansingerland, in januari. Foto: Rijnmond

Het sabbelwatje is een soort lolly van speekselwatten, waar kinderen minimaal tien minuten op moeten kauwen om genoeg speeksel aan te maken. "Dat moeten we uitwringen, om vervolgens diagnostiek op dat speeksel te kunnen doen", vertelt een woordvoerder van de GGD.

Maar juist dat lukt vaak niet, omdat er bijvoorbeeld te weinig speeksel is aangemaakt. "Dan moeten ze dus alsnog getest worden met een reguliere wattenstaaf. Met een sabbelwat kan het testen al gauw een half uur duren en moeten ze lang met een wat in de mond zitten. Het is dan heel zuur als het niet goed is gegaan en er nóg een test gedaan moet worden."

Dat de GGD Rotterdam-Rijnmond stopt met de sabbelwat, betekent niet per se dat deze vorm van testen helemaal verdwijnt. "Je kunt je voorstellen dat bepaalde kinderen lastiger getest kunnen worden, bijvoorbeeld bij sommige kinderen met een beperking. Dan doen we bij hoge uitzondering nog wel een test met een sabbelwat."



Sneltesten en kinderteststraten

De GGD Rotterdam-Rijnmond was een van de weinigen die de sabbelwat gebruikte. Vanaf morgen maakt het watje, op de XL-locaties bij Ahoy en Rotterdam The Hague Airport, plaats voor sneltesten. "Dat scheelt in het proces, want daarbij gaat het alleen om een afname via de neus en niet uit de keel. De uitslag is er bovendien sneller."

Ook zijn op steeds meer plekken in de regio Rotterdam speciale coronateststraten voor kinderen ingericht. "Die zijn wat ruimer, zodat ook een ouder mee kan de teststraat in", vertelde Joyce Dijkshoorn, locatiemanager van de testlocatie Rotterdam-The Hague Airport, woensdag op Rijnmond.

"De bemonsteraar is getraind op het testen van kinderen. Dus met wat meer aandacht en tijd nemen om de kinderen ook gerust te kunnen stellen. De kinderen gaan, zodra ze getest zijn, naar huis met een knuffel en een dapperheidsdiploma."



Het testen met een sabbelwatje bleek eerder al lastig tijdens het grootschalige testen in de gemeente Lansingerland: