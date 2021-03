Beelden van verdachte Snapchatberoving in Zwijndrecht

Een man maakt een snapchat-afspraak met een vrouw. Als hij op de afgesproken plek arriveert, wordt hij echter “begroet” door mannen, die hem direct in elkaar slaan en beroven. We hebben al eerder aandacht aan deze mishandeling besteed, maar nu laten we ook beelden van een verdachte zien.

Het 24-jarige slachtoffer heeft op zondagavond 1 november met een vrouw vlakbij het Develpark in Zwijndrecht afgesproken. Rond 19.30 uur komt hij aan en stapt uit. Er is geen vrouw te bekennen, maar wel mannen die hem direct naar de grond slaan.

Ook als het slachtoffer op straat ligt wordt hij geschopt en gestompt. Vervolgens beroven de mannen hem van zijn telefoon, portemonnee en autosleutels. De mishandelde man wordt met fikse verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

Opvallend is dat voorafgaand aan de gewelddadige beroving de bestuurder van een rode Tesla model S op de plaats delict kort praat met drie van de verdachten. We hebben beelden van één van de verdachten, als hij met de bankpas van de man pint bij restaria De Patrijs in Zwijndrecht. Wie weet wie hij is?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.