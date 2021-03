Overvaller berooft snackbar in Ommoord tijdens lunchtijd

Een overval op klaarlichte dag en ook nog tijdens de lunch. Juist een moment dat mensen even iets te eten halen bij bijvoorbeeld een cafetaria. Maar deze overvaller neemt die gok. Hij loopt naar binnen als er geen klanten zijn en eist onder bedreiging van een vuurwapen geld.

De verdachte slaat toe op woensdag 10 februari rond 12.47 uur bij snackbar De Binnenhof in Rotterdam-Ommoord. Hij is heel kalm als hij wat besteld. Hij lijkt geld te pakken, maar haalt plotseling een vuurwapen tevoorschijn en eist op een agressieve manier geld uit de kassa.

De kassalade die de geschrokken medewerkster aan hem geeft, leegt hij in een schoudertas. Daarna verlaat hij weer uiterst kalm de snackbar. Wie herkent de overvaller van de beelden? Let op zijn loopje, hij trekt wat met zijn been.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.