Feyenoord vraagt supporters af te zien van restitutie

"Supporters en zakelijke relaties hebben het recht om geld terug te vragen voor wedstrijden waarbij de Kuip noodgedwongen leeg bleef", vertelt Koevermans. "In totaal gaat dat om circa 15 miljoen euro. Een bedrag dat de club niet in kas heeft, maar we uiteindelijk wel uit moeten keren als iedereen zijn of haar geld terugvraagt van Feyenoord."

Koevermans hoopt dat supporters daar vanaf zien en de club "niet alleen moreel maar ook financieel willen steunen."

Vrijdag in FC Rijnmond

Komende vrijdag is Koevermans te gast in FC Rijnmond. Natuurlijk komt dit ook aan bod in onze talkshow. Verder praten wij met de algemeen directeur onder meer over de komst van een investeerder bij Feyenoord en het doorgaan of stopzetten van de plannen voor een nieuw stadion binnen Feyenoord City.