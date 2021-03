Ook dit jaar geen North Sea Jazz: 'Bittere pil voor iedereen'

Het North Sea Jazz Festival gaat ook dit jaar niet door. De organisatie zegt dat het onmogelijk is om in coronatijd een volwaardig evenement te organiseren.

De editie van dit jaar wordt verplaatst naar 8, 9 en 10 juli 2022. Ook het openingsconcert van John Legend op donderdag 8 juli 2021 is geschrapt. Of dit concert verplaatst kan worden, wordt nog onderzocht.

"Het is met grote pijn in ons hart dat we deze beslissing hebben genomen", zegt festivaldirecteur Jan Willem Luyken. "Twee jaar op rij geen North Sea Jazz is een bittere pil voor iedereen: publiek, artiesten, leveranciers, crew, partners en de organisatie zelf. Maar het is de juiste beslissing."

De organisatie heeft een enquête gehouden en het publiek gevraagd naar hun voorkeur als een editie in juli niet mogelijk was. "Een overweldigende meerderheid sprak zijn voorkeur uit voor verplaatsen naar 2022", zegt Luyken.

Tickets voor het festival blijven geldig voor de volgende editie of kunnen worden teruggegeven.