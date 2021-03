Tellen tot de laatste snik in Ahoy

Voor de tellers van stembiljetten in Rotterdam was het een ware beproeving. De containers vol stemmen bleven maar komen. Maar in Ahoy lieten ze de moed niet zakken en gingen tot donderdag vroeg in de avond door, zodat er een voorlopige prognose kon worden afgegeven.

''De sfeer is leuk, het is echt een dag van de democratie'', zegt een vrolijke Rens van Overdam, zwaaiend met een rood vlaggetje. ''Het is de hele dag goed gegaan, maar nu hebben we een vraag over een onduidelijke stem. Dan gaan we zwaaien met een vlaggetje en dan komt een wijkregisseur onze kant op.''

De jonge Ruben van Marsbergen heeft inmiddels zijn enthousiasme verloren als de klok zes uur slaat. ''We hebben de hele dag gezeten en gewacht. We hebben maar twee containers met stemmen geteld. En daar zijn we vier uur mee bezig geweest.'' De student is dan ook maar wat blij als hij met zijn vader mee naar huis kan.

Iemand die ook zucht is de 80-jarige Kees Verloon. Met een klap op de stapel schuift hij de papieren tevreden aan de kant. ''Deze zijn allemaal voor mevrouw Kaag, maar ik ga ze niet nog een keer tellen, hoor. Dat mag iemand anders doen'', grinnikt hij.

D66 op 1

Inmiddels is de voorlopige uitslag van Rotterdam bekendgemaakt. De meeste stemmen (16,74 procent) gingen naar D66, gevolgd door de VVD met 15,56 procent.