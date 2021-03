De Hoekse Lijn lijkt nooit af

Het stukje naar zee lijkt het laatste ontbrekende puzzelstukje van de Hoekse Lijn. Niets is minder waar. In de praktijk kan het bordje 'werk in uitvoering' nog steeds niet in de kast. Zo wordt dit jaar kilometers van het talud aangepakt.

Het gaat om drie tot vier kilometer bij Vlaardingen en Maassluis waar weken aan gaat worden geklust. Ook bij Schiedam wordt gewerkt aan de spoorbaan. Daar verdwijnen vijftien bomen in het talud langs de metrobaan voorbij station Nieuwland.

"We hadden het verzoek gekregen voor een kapvergunning voor nóg vijf bomen. Die hebben we geweigerd", legt een woordvoerder van de gemeente Schiedam uit.

Vanaf begin te smal

De 'dijk' waarover de metro tussen Schiedam en Hoek van Holland rijdt, werd meer dan een eeuw voor het treinspoor gebruikt. Dat stukje baan op veengrond was voor de Hoekse Lijn eigenlijk al te smal. "We wisten bij de oplevering al dat die aanpassingen nog moesten worden gedaan", zegt projectleider Sipke van der Linden.

Dat het nodig was, bleek wel uit de verschuiving langs de Industrieweg in Vlaardingen, in december 2017.

"Het talud voldoet nu niet aan de theoretische normen. Het moet minder steil worden", vervolgt de projectleider. Zijn team overlegde de achterliggende periode met tal van andere betrokkenen. Bijvoorbeeld met het Hoogheemraadschap Delfland, dat verantwoordelijk is voor de sloten naast het spoor. De veranderingen aan het talud mogen geen gevolgen hebben voor het doorstromen van regenwater. Ook moeten de sloten breed genoeg blijven om het water te kunnen opvangen.

Van der Linden wil de dienstregeling van de Hoekse Lijn niet verstoren. Ook wordt zoveel mogelijk overdag gewerkt. Dat werk moet dus naast de spoorbaan gebeuren. Om te kijken hoe het past, wordt in mei langs het tracé een proefvak aangelegd. Als alles dan volgens plan gaat, wordt na de zomer het grote werk uitgevoerd. De werkzaamheden zorgen volgens de projectleider niet voor extra uitgaven.

Compensatie voor Vopak

Ook het goederenspoor naar de Vulcaanhaven in Vlaardingen kan nog steeds niet worden gebruikt. Het opstelspoor voldoet nog niet aan alle eisen die de brandweer, Milieudienst Rijnmond DCMR en de gemeente Vlaardingen stellen. Volgens Van der Linden moeten eind maart de problemen zijn opgelost.

Alle vertraging is vervelend voor de gebruikers, zoals Vopak. Van der Linden: "Dat bedrijf begint wel een beetje te mopperen. Het heeft nu een alternatieve manier bedacht voor de aanvoer van eetbare oliën en biobrandstoffen. We zijn in gesprek over compensatie." Vopak gaat niet op de financiële afwikkeling in.