Bewoners Ommoord en Hillegersberg al maanden in herrie door aanleg nieuwe snelweg A16: 'Dit is echt een marteling'

Bewoners Ommoord en Hillegersberg al maanden in herrie nieuwe snelweg A16: 'Dit is echt een marteling'

Al maanden ondervinden bewoners van Ommoord en Hillegersberg geluidsoverlast van de bouw van de nieuwe snelweg tussen het Terbregseplein en de A13 bij Overschie. Voor de aanleg van de tunnel moeten damwanden de grond in en het intrillen gaat door merg en been. Buiten en binnenshuis hebben ze er last van. Een normaal gesprek voeren is er niet meer bij, ook radio luisteren of tv kijken is bijna onmogelijk. Omdat de herrie nu al maanden aanhoudt, lopen de irritaties hoog op en lijdt de gezondheid eronder.

Het coronavirus en het verplichte thuisblijven spelen ook een verergerende factor. De omwonenden kunnen geen kant op om even ergens anders tot rust te komen. Ze dringen aan op geluiddempende maatregelen, maar vinden weinig gehoor bij Rijkswaterstaat en de bouwers. Bovendien zijn de bewoners boos dat is toegezegd dat de tunnel met weinig geluidshinder zou worden aangelegd en dat in de praktijk dat heel anders uitpakt.

Actiegroep

Onlangs is er een gesprek geweest tussen de Rotterdamse verkeerswethouder Bokhove en bewoners die zich hebben verenigd in de actiegroep De Groene Hel. Dat is een cynische verwijzing naar de bouwcombinatie van het nieuwe stuk snelweg: De Groene Boog. De bewoners hopen dat het wat in beweging zet.

Om 08:00 uur start het intrillen van de damwanden en worden omwonenden hun bed uitgejaagd. Pas na 16:00 uur wordt het weer stil. Omwonenden hebben het over 'takkenherrie', 'martelingen' en 'gekmakend'.

"Thuis begin ik al te schelden en te foeteren: 'Potverdorie, beginnen ze wéér'", vertelt Jan Pomp. Hij woont in een appartementencomplex op de zevende etage en kijkt uit over het bouwproject. Het dagelijkse bouwlawaai begint na maanden zijn tol te eisen. "Ik raak snel geagiteerd, het heeft invloed op mijn gestel en ik heb last van mijn gehoor", vertelt hij.

Het is niet vol te houden. Ik noem het martelen bewoner Bert Smidt

Met zijn mobiel heeft hij geluidsmetingen gedaan van over de 100 dB. "Zelfs binnen voelen we de bank trillen en kunnen we niet meer naar muziek luisteren."

Bewoners van de Rottekade in Hillegersberg zitten nog dichter op de bouw en ook daar worden ze er langzaamaan horendol van. "Het gaat met zo verschrikkelijk veel lawaai gepaard. Ik vergelijk het met een opstijgende helikopter. Het is dramatisch. Het leven stopt gewoon", vertelt Bert Smidt.

En ja, ze kloppen aan bij Rijkswaterstaat en de bouwers van de nieuwe snelweg. Maar veel meer dan de klagende omwonenden vriendelijk te woord staan, zit er niet in.

Grote domper voor bouwers én bewoners

Dat een bouwproject gepaard gaat met geluidsoverlast begrijpen de bewoners, maar ze voelen zich compleet in de kou staan omdat toegezegd was dat de geluidshinder wel zou meevallen. In de praktijk valt de herrie volgens hen alles behalve mee.

Hoe zit dat? Rijkswaterstaat ging de boer op met de bouw van de tunnel waarbij de damwanden de grond ingeduwd en ingedrukt zouden worden. Daar moesten ze snel van terugkomen toen de bouw eenmaal begonnen was. Ze kregen met hun duwtechnieken de damwanden niet diep genoeg de grond in. Voor Rijkswaterstaat en de bouwers een domper, maar voor de bewoners een nog grotere afknapper. Over een traject van zeven kilometer worden de damwanden nu de grond in getrild. En dat gaat gepaard met veel meer lawaai.



Boosheid over gebroken belofte

Bewoners zijn daar ronduit boos over. "Die belofte van geluidsarm bouwen is Rijkswaterstaat helemaal niet nagekomen. Op een klein stukje van vijfhonderd meter lukte het niet om de damwanden erin te drukken en nu stappen ze voor het héle traject van zeven kilometer over op het intrillen. Dat is helemaal niet nodig, het is hier veengrond. Die damwanden krijg je er zo in", zegt een boze Bert Smidt.

Hij heeft het voortouw genomen om de actiegroep De Groene Hel op te richten en verdiept zich al maanden in het hele dossier. Volgens hem hebben ze het vooronderzoek slecht gedaan en de bewoners een valse belofte op de mouw gespeld.

Rijkswaterstaat vindt de overlast voor de omwonenden vervelend en realiseert zich dat de bouw van de snelweg een grote impact heeft op de bewoners die er dichtbij wonen. Daarom zochten ze juist naar een manier om de overlast te beperken en die dachten ze gevonden te hebben met het indrukken van de damwanden.

"Bij uitvoering langs het tunneltracé bleek onder de veenlaag een harde grondlaag aanwezig te zijn, waardoor we na zorgvuldig onderzoek de werkmethode voor het plaatsen van de damwanden moesten veranderen van drukken naar trillen", laat een woordvoerder weten.



Geen overschrijding, wel pieken herrie

Het trillen zorgt voor meer geluidsoverlast, maar volgens Rijkswaterstaat worden de geluidsvoorschriften niet overschreden. Er kunnen pieken tussen zitten van meer dan 100 dB, geeft Rijkswaterstaat toe. Maar de gemiddelden over de hele dag blijven onder de toegestane geluidsnormen.

Daar zetten ze wel een trucje voor in met aangepaste werktijden. De bouwers slaan de damwanden tussen 08:00 uur 's ochtends en 16:00 uur 's middags de grond in, terwijl ze hun werkzaamheden tussen 07:00 uur en 19:00 uur mogen uitvoeren. Zo kunnen ze de totale hoeveelheid geluidsoverlast verdelen over meer uren en dat levert een lager gemiddelde op. Rijkswaterstaat zegt dat ze met de verkorte werkdagen júist rekening houden met de omwonenden.



We zitter er nu al een jaar in. We krijgen nergens gehoor. Iedereen duikt weg bewoner Jan Pomp

De klachten van de bewoners zijn niet een verkapt protest tegen de nieuwe snelweg. Daar hebben ze zich al bij neergelegd of maken ze straks graag gebruik van. Het gaat de bewoners om gebroken beloftes en het ontbreken van compensatie. Maanden in de herrie is voor niemand een lolletje. En al maanden voelen ze zich ongehoord.

"We zitten er nu al meer dan een jaar in. We krijgen nergens gehoor. Iedereen duikt weg", zegt bewoner Jan Pomp. Als hij belt met klachten, staat een omgevingsmanager hem vriendelijk te woord. Maar meer dan dat doen ze niet. Hij heeft een brief aan de gemeenteraad geschreven en ook een aantal partijen gemaild. Van niemand iets teruggehoord, zegt hij.

Nu eindelijk heeft de actiegroep De Groene Hel een gesprek gehad met de Rotterdamse verkeerswethouder Judith Bokhove. De bewoners hopen dat zij wel een aantal geluiddempende maatregelen voor elkaar kan boksen.

De bouwers werken sinds kort met een geluidsscherm en volgens Rijkswaterstaat heeft dat een positief effect. De bewoners zien liever dat de heistelling wordt ingepakt met een geluidswerende hoes. "Dat zou een enorme opluchting zijn. Het kan niet zonder geluid, dat weten wij ook, maar niet met zoveel lawaai als nu, dat is onnodig", zegt bewoner Bert Smidt.

Het intrillen van de damwanden gaat nog vier maanden door. Rijkswaterstaat zegt in gesprek te blijven met de bewoners en te onderzoeken wat nog mogelijk is.