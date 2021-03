Dip in aanmeldingen voor horecaopleiding terwijl goed opgeleid personeel al schaars is

Dip in aanmeldingen voor horecaopleidingen terwijl goed opgeleid personeel al schaars is

Mbo-scholen zien het aantal aanmeldingen voor horecaopleidingen teruglopen nu de restaurants en cafés al maanden dicht zijn. Op het Zadkine in Rotterdam gaat het om een daling van zo'n twintig procent ten opzichte van vorig jaar. Maar volgens Perry van Milt, directeur van de horecaopleiding van Zadkine, hoeven potentiële studenten niet bang te zijn op minder werk in de horeca.

"In tegendeel juist. Ik denk dat de perspectieven er voor de horeca erg rooskleurig uit zien", zegt Van Milt. "Vóór de situatie met corona is er al breed aandacht geweest voor een tekort aan goed opgeleid horecapersoneel. Dat is door deze situatie niet veranderd."

Hij verwacht dat op de korte termijn de vraag naar horecapersoneel alleen maar groter wordt, vooral voor de bediening en keuken, zodra de zaken weer open gaan. "En op de lange termijn blijft het probleem van goed opgeleid horecapersoneel, bijvoorbeeld koks."

Kansen genoeg dus voor nieuwe studenten, vindt Van Milt. "Het mooie is dat ook veel economen voorspellen dat de situatie in de gastvrijheidsbranche over twee of drie jaar weer op het oude niveau zit."

Dat betekent volgens hem als studenten komende september starten en een opleiding zo'n twee of drie jaar duurt, ze klaar zijn voor een stap op de arbeidsmarkt. "Dat sluit dan eigenlijk naadloos op elkaar aan: Als je nu start, maak je straks een vliegende start op de arbeidsmarkt als je je diploma hebt."

Meeloopdagen en gegarandeerde stageplek

Normaliter zijn er open dagen of meeloopdagen om een goede keuze te maken voor een vervolgopleiding. Dat gaat in tijden van corona allemaal een beetje anders. Social mediacampagnes, online open dagen en coronaproof meekijkdagen moeten de studenten warm maken voor een horecaopleiding bij Zadkine. "De leraren zorgen dat voor onze huidige studenten het onderwijs op locatie door kan blijven gaan, ook al gaat een stage misschien niet door. En op de lange termijn voeren we al gesprekken met bedrijven, dat er straks mooie leerplekken zijn voor onze studenten als de horeca weer open gaat."

Zadkine zet zich daarnaast in voor het breder opleiden van de studenten. "Dat heeft de coronacrisis ons geleerd; dat breed opleiden steeds belangrijker wordt. We zijn die ontwikkeling op dit moment gestart."