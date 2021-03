Een 9-jarig meisje uit Rotterdam is vrijdagochtend zwaargewond geraakt bij een val van de trap. Volgens de politie is ze er slecht aan toe.

Het meisje viel rond 08:00 uur van de trap in een huis aan de Roestmos in de wijk Prins Alexander. Onder meer een traumahelikopter werd opgeroepen. Het meisje is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht.

Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.