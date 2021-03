Liveblog teruglezen: zestal voor de rechter voor overvallen op René van der Gijp en Nikkie de Jager

Vrijdag verschenen in Rotterdam zes verdachten voor het eerst voor de rechter voor overvallen op de bekende Nederlanders René van der Gijp en Nikkie de Jager. Volg hieronder het verloop van de zitting.

In de ochtend werd de zaak rondom De Jager - op YouTube bekend als NikkieTutorials - behandeld. In de middag kwam de overval op voormalig voetballer en voetbalanalist Van der Gijp aan bod. Het ging nog niet om de inhoudelijke zitting. Rechtbankverslaggever Paul Verspeek twittert over de rechtszaak.

Op dinsdag 8 december werden zeven verdachten aangehouden na huiszoekingen in Rotterdam en Ridderkerk. Eén persoon mocht na een aantal dagen al naar huis van de rechtbank. Inmiddels is duidelijk worden dat er nog een verdachte is aangehouden. Volgens de politie zou de aanhouding donderdag hebben plaatsgevonden.

De mannen worden verantwoordelijk gehouden voor de overval op oud-voetballer René van der Gijp, die bij thuiskomst in Dordrecht werd aangevallen. Eén van de betrokkenen werd door de rechter eerder veroordeeld.

De Jager werd in het Brabantse Uden overvallen. De andere plaatsen waar de mannen toesloegen waren Rotterdam, Krimpen aan den IJssel, Rockanje, Hendrik-Ido-Ambacht en Mijnsheerenland.