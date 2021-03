Man met hockeystick slaat in op auto van buurman

Een man heeft ingeslagen op een auto en een man in een Schiedamse parkeergarage. Op een filmpje op Dumpert is te zien dat de man uit zijn auto stapt, dreigt met een stick en vervolgens de ruit van een tegemoetkomende auto aan de zijkant van de bestuurder inslaat.

Na het inslaan van het raam wordt ook de bestuurder van de wagen nog achterna gezeten en krijgt klappen met de hockeystick.

Het incident deed zich woensdag voor in de parkeergarage van winkelcentrum Hof van Spaland in Schiedam. Volgens de politie zijn de twee buren van elkaar en al maanden verwikkeld in een ruzie. Ze kwamen elkaar buiten tegen en uiteindelijk escaleerde het in de garage.

De man die los ging met de hockeystick is aangehouden. Het gaat om een 46-jarige man uit Schiedam. Het slachtoffer liep lichte verwondingen op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Waarom de twee ruzie hadden, is niet bekend. Volgens de politie lopen de verhalen daarover uiteen.