Eerste modernisering Monopoly in 85 jaar: Rotterdamse Monopoly-straatbewoners mogen stemmen over nieuwe fondskaartjes

Het Hofplein, de Blaak en de Coolsingel in Rotterdam zijn al sinds jaar en dag 'te koop' in het bordspel Monopoly. En ook Gevangenis, Start, Vrij Parkeren en Algemeen Fondskaarten zijn bij de meesten wel bekend, want het spel bestaat al 85 jaar. Al die tijd was het precies hetzelfde, maar daar komt verandering in. De makers gaan het spel vernieuwen en daar mogen de bewoners van de Monopoly-straten bij helpen.

De bewoners van het Hofplein, de Blaak en de Coolsingel en van de andere plekken op het Monopoly-bord ontvangen deze week een rode envelop op de mat. Inhoud: een heuse Monopoly-stempas en een campagneposter met de oproep om tussen 19 maart en 9 april te stemmen in de eerste Monopoly-verkiezingen.

De inzet? De Algemeen Fondskaarten, waarbij je geld kan krijgen of moet inleveren. Die zijn volgens de makers van het spel inmiddels wel aan een update toe zodat het spelletje beter aansluit bij de wereld van nu. De huidige kaarten bestaan uit onderwerpen als schoonheidswedstrijden, doktersrekeningen en fouten van banken en die mogen plaatsmaken voor kaarten over buurtfeesten, boodschappen en huiswerk.

Truitjes breien voor naaktkatten

"Je hebt nu bekende kaartjes als 'Een vergissing van de bank in jouw voordeel', maar wanneer gebeurt dat nou in het echte leven?", zegt Marijn ter Hofsté van spelletjesuitgever Hasbro. Mensen kunnen straks zestien keer kiezen uit twee kaartjes, dus in totaal maken 32 kaartjes een kans. "Een van de vernieuwde kaartjes waar je uit kan kiezen is "Je breidt zachte truitjes voor de naaktkatten in het dierenasiel. Je krijgt 20 euro."

Ook een beloning voor het doneren van bloed en een boete voor het niet scheiden van afval komen voorbij. Presentator Olivier de Neve kan zich er in wel in vinden, maar merkt op dat het over is met 'de harde poen' waar Monopoly altijd om draaide. "Het is natuurlijk een familiespel, maar we hebben erg geluisterd naar wat fans nu belangrijk vinden en wat er echt toe doet in het leven. Dan komen vaak dingen naar voren over dingen voor elkaar of voor het milieu doen. Dat zie je ook terug in de nieuwe kaartjes."