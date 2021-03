Uitvinderslab Vlaardingen: soldeerbout in plaats van smartphone

KITE bedenkt, maakt en experimenteert met educatie op het snijvlak van kunst, technologie en wetenschap. Op tal van plekken in de regio richt KITE, dat staat voor kind en techniek, plekken op om te leren en te spelen met kinderen vanaf 8 jaar.

Door een succesvolle crowdfunding en donaties van onder meer gemeente en het Fonds Schiedam Vlaardingen is het gelukt een uitvinderslab op te zetten in Vlaardingen. Met het geld wordt een vaste ruimte ingericht in het pand van het CJV in de Willem Beukelszoonstraat in het centrum van de haringstad.

"Het gaat heel goed. Konden onze doelen bijstellen en hopen in mei de deuren te openen", zegt Lieke van den Berge van KITE. Een eerder project in de regio leverde de stichting de Waterweg Cultuurprijs 2019 op.

Kunstenaars

Volgens Van den Berge is er op scholen tegenwoordig te weinig tijd om lekker te experimenteren met nieuwe en oude techniek. "We geven les in kunst en technologie. Dat snijvlak is heel interessant. Kunstenaars kunnen goed inspireren vanuit hun vakgebied, experimenteren heel veel met nieuwe technologie maar reflecteren er ook op dus dat zijn heel aansprekende vormen om te praten hierover met kinderen.We doen dat ook met workshops op scholen, in bibliotheken, bij musea of andere culturele instellingen."

KITE werkt bij alle activiteiten met vakdocenten en vrijwilligers. "We hebben zelf al allerlei materialen gekregen van mensen die ons willen helpen", wijst Lieke naar enkele elektronische apparaten in de ruimte die met het ingezamelde geld verbouwd gaat worden tot een uitvinderslab;, epicentrum van 'lekker klooien', zoals ze het steevast noemt. "Ik ben daar zelf ook van en ga ook los als ik het enthousiasme bij de kinderen zie. Dan wil ik ook dingen gaan doen samen met die kinderen."

Streefbedrag

De crowdfunding voor het Vlaardingse uitvinderslab loopt nog enkele dagen. Met het geld dat boven het streefbedrag worden binnengehaald kan de ruimte verder worden ingericht. "Denk bijvoorbeeld aan een 3D-printer", zegt Van der Berge die haar activiteiten later dit jaar ook op andere plekken in de Rijnmond-regio gaat uitrollen.

"In augustus starten we in Rotterdam in de Hofbogen ook een eigen plek waar kinderen aan de slag kunnen en in november gaan we in Dordrecht een tof project doen waarbij we de bovenbouw van het voortgezet gaan aanspreken en kinderen in technolabs knutselen met kunst en technologie."