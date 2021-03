Podcast Feyenoord: 'Filmpje van Koevermans geeft aan hoe nijpend de financiële situatie is'

In onze wekelijkse podcast over Feyenoord gaat het deze keer niet alleen over de sportieve prestaties van de Rotterdammers. Deze week barstte de bom bij de jeugdopleiding én klopte de directie aan bij de achterban om af te zien van restitutie voor hun ongebruikte seizoenskaarten.

"Dat Feyenoord-directeur Mark Koevermans op deze manier, met deze mimiek in zijn gezicht, de boodschap met de supporters deelt, zegt mij genoeg. De financiële situatie bij Feyenoord is heel erg penibel, anders zouden ze dit echt niet doen," zegt Dennis van Eersel.

Sinclair Bischop is het daar mee eens. "Ik zou niet in zijn schoenen willen staan. Het is zwaar om op dit moment de directeur van Feyenoord te zijn. Aan de andere kant zijn er ook supporters of sponsoren die zelf alle eindjes aan elkaar moeten knopen. Niet iedereen kan het zich permitteren om van restitutie af te zien."

Ook op het veld zijn er zorgen bij Feyenoord. De club staat nu vijfde, vijf punten achter nummer 3 AZ. "Die plek geeft, als Ajax de beker wint, recht op play-offs Europa League en minimaal Europees voetbal tot de winterstop. Inhakend op de financiële zorgen is het een must dat Feyenoord dat ticket in handen krijgt," zegt Van Eersel.

De mannen gaan ook verder in op de situatie bij de jeugdopleiding van Feyenoord, waarover je hieronder alles kan lezen:

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!



Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl