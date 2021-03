Vakbonden stellen ultimatum: RET krijgt nog één week om acties Rotterdams openbaar vervoer te voorkomen

Acties in het openbaar vervoer in en rond Rotterdam komen steeds dichterbij. De gezamenlijke vakbonden hebben na het mislukken van de cao-onderhandelingen de RET een ultimatum gestuurd. Als de eisen niet voor vrijdag 26 maart (12:00 uur) worden ingewilligd volgen werkonderbrekingen.

Over de acties, die vermoedelijk in april beginnen, willen de bonden nog niets zeggen. Werkonderbrekingen van een uur of langer werden in het verleden vooral in de ochtend- en avondspits ingevoerd.

De vakbonden willen een inflatiecorrectie vanaf 1 augustus 2020, de datum waarop de nieuwe cao zou ingaan. Ook moet het sociaal statuut met een jaar worden verlengd. In het sociaal statuut worden afspraken gemaakt over de voorwaarden voor een reorganisatie.

Tot slot willen de bonden dat de directie van bestaande afspraken af blijft. Zo zou de RET de familiekaart, waarmee familie van RET-medewerkers goedkoper reist, willen intrekken. Al met al gaat het personeel er jaarlijks honderden euro's op achteruit, zeggen de bonden.

Onrust

Er is niet alleen onrust bij het openbaarvervoersbedrijf door de mislukte cao-onderhandelingen. Ook wil het merendeel van de 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) bezuinigen op openbaar vervoer. Zij zijn bang dat het Rijk de oplopende tekorten als gevolg van de coronacrisis niet voor de volle honderd procent compenseert.

De Rotterdamse gemeenteraad heeft zich donderdag nog tegen ov-bezuinigingen uitgesproken. Woensdag 24 maart beslist de MRDH.

De RET zegt vrijdag het ultimatum te bestuderen en nog niet te willen reageren. Volgens een woordvoerder is de inzet om in gesprek te blijven met de vakbonden.