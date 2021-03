Huizen te huur voor vogels en vleermuizen in Chris Natuurlijk van 20 maart

In het weekend dat de lente begint hoor je in Chris Natuurlijk meer over nestkasten voor vogels en vleermuizen, over een beetje wilde tuinen en natuur die verdwijnt.

Een beetje hulp kan de natuur wel gebruiken. Intratuin roept tuinbezitters op om dit seizoen minimaal één vierkante meter van de tuin te vergroenen. Op een biodiversiteitsdashboard houdt de keten van tuincentra bij hoeveel positieve impact wordt gemaakt op de natuur. Het biodiversiteitsdashboard is met hulp van Naturalis Biodiversity Center ontwikkeld. Directeur Koos Biesmeijer legt in Chris Natuurlijk uit waarom het instituut zijn kennis aan de campagne verbindt.

Woning te huur

Te huur: woningen voor vogels en vleermuizen. Rens de Boer, ecoloog bij Bureau Stadsnatuur Rotterdam, vertelt over de nestkasten in alle soorten en maten die buiten aan de muur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam hangen.

Vleermuizen wonen op stand

De vleermuizen in het Kralingse Bos wonen op stand in het Statige Laantje. Garry de Bakker, ecoloog bij Bureau Stadsnatuur Rotterdam, controleert regelmatig of en door wie de vleermuiskasten worden bewoond. De kasten zijn opgehangen om de beschermde vleermuizen een nieuw onderkomen te bieden. De oude populieren waar ze zaten, moesten worden gekapt omdat ze hol en rot waren.

De natuur was hier

Het thema van de Maand van de Filosofie in april is 'De natuur was hier'. Eva Meijer schreef Vuurduin , het Essay van de Maand van de Filosofie. In het boekje onderzoekt zij de relatie tussen mens, natuur en dieren. Chris Natuurlijk spreekt met de schrijfster en filosofe over haar boekje en blikt vooruit op de (online) Rotterdamse Nacht van de Filosofie op 26 maart, waarop Meijer te gast zal zijn.

