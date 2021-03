Nog altijd doodstil op Rotterdam The Hague Airport: 'We missen onze passagiers en de reuring' | Foto: Omroep West

Rotterdam The Hague Airport verwacht dat in de maanden juni en juli het aantal vluchten weer aantrekt tot dertig tot veertig procent van de normale capaciteit. Dat denkt het vliegveld op basis van de aanvragen bij airlines en de aangekondigde versoepelingen van de overheid. Alleen, het is afwachten of het ook daadwerkelijk gaat gebeuren, want er werd eerder al verwacht dat het vliegverkeer zou aantrekken. Maar dat gebeurde niet.

'We zitten nu op nul capaciteit', zegt Raymond de Jong van Rotterdam The Hague Airport. Alleen privévliegtuigjes en het zakenverkeer gaan door. In de zomer handelt het vliegveld zo'n zestig grotere vliegtuigen per dag af, nu zijn het er twee per dag.

In de vertrek- en aankomsthal, bij de bagagebelts en de securityruimte kan je een speld horen vallen. Het ziet er groot en leeg uit. Het is doodstil. De openingen van de straalmotoren onder de vleugels van de vliegtuigen zijn afgedekt. 'Dat is tegen vogels die erin willen broeden', zegt operational officer Stijn Buijtendijk. 'Voorheen deden we dat met tape, maar dat nam zoveel tijd in beslag. Nu doen we het met lege kinderbadjes. Die hebben precies de maat van de opening.'

Geen uitdaging

In de airport operation room, het hart van het vliegveld, heerst een vrolijke sfeer. De 'officers' sturen onder meer aankomende toestellen, het toekennen van parkeerplaatsen voor de kisten, de bagageafhandeling en BHV aan. Voor piloot en operational officer Dennis Jonker is het een gevarieerde en actieve baan, maar in deze rustige tijd vindt hij het lastig.

Tekst loopt door onder video



'Ik zit bijna in een afwachtende houding tot er weer eens iets gaat gebeuren', lacht Jonker. Hij zit voor verschillende schermen en een groot raam met uitzicht op de taxi-, start- en landingsbaan. 'Het zakenverkeer gaat wel gewoon door en de havenadministratie moeten we gewoon bijhouden, dus er is wel iets aan werk. Maar de uitdaging is er wel vanaf ja.'

Weinig reuring



'Het meest bizarre voor ons personeel is het missen van de passagiers', zegt De Jong in de doodstille, nieuwe vertrekhal. 'Wij gaan voor de ultieme passagierservaring. Het moet hier lekker ruiken, er moeten planten zijn, koffie, een goede sfeer. Die reuring missen wij. We kijken ernaar uit de passagiers weer te verwelkomen.'

Buiten landt een Fokker 100. 'Je hebt geluk', zegt operational officer Jonker tegen de verslaggever. 'Een soort oldtimer van Nederlandse makelij, daar gaan de ogen in de operation room van glanzen. Officer Buijtendijk gebaart naast de taxibaan met zijn oranje 'pingpongbatjes' naar de piloot, zodat hij weet waar hij naartoe mag. Het is één van de zeer weinige kisten die hij nu kan begeleiden. 'En, hoe ging het?', vraagt de verslaggever als het vliegtuig eenmaal stil staat. 'Ik kan het nog', zegt hij lachend.