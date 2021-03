Engels afwezig bij Sparta, Pinto weer terug voor Heracles-uit

Sparta-trainer Henk Fraser kan zondag tegen Heracles Almelo weer beschikken over Mica Pinto. De linksback was de laatste weken geblesseerd. Mario Engels mist op zijn beurt vanwege een blessure de confrontatie in Overijssel.

Hoewel Pinto weer fit is, geeft Fraser aan dat hij het lastig vindt om een linksback te kiezen. Aaron Meijers verving de Luxemburgse verdediger een aantal weken. "In de laatste wedstrijden die Meijers speelde, laat hij zien dat hij fitter en frisser wordt. Meijers krijgt ook meer ritme. Het wordt een pittige keuze op die positie", zegt Fraser, die ook tevreden is over het spel van Pinto in dit seizoen.

'Spuuglelijke wedstrijden accepteren'

Sparta pakte in de laatste drie wedstrijden maar liefst zeven punten. Degradatie lijkt ver weg voor de club uit Spangen. Maar er is ook kritiek op het mindere spel van Sparta.

Fraser snapt dat wel. "Eigenlijk ben je altijd op zoek naar goed voetbal en goede resultaten. Voor Sparta is dat niet altijd makkelijk te realiseren", zegt hij. Fraser benadrukt wel dat Sparta geen ruime nederlagen heeft geleden, terwijl de Kasteelclub goed veldspel op de mat legde.

"Het is waar jouw voorkeur ligt. Wil je met Sparta in de eredivisie blijven en accepteren dat er spuuglelijke wedstrijden bij zitten? Ja, zo'n persoon ben ik. Maar dat wil niet zeggen dat ik de andere kant niet begrijp. Ik wil daar graag aan mee willen werken", aldus Fraser.

Toekomst Smeets nog onduidelijk

Iemand die met zijn creativiteit wat kan toevoegen aan het spel van Sparta, is aanvallende middenvelder Bryan Smeets. Hij moet dit seizoen vooral genoegen nemen met een plekje op de bank. Nu Engels geblesseerd is, is de kans groot dat Smeets tegen Heracles Almelo in de basis mag starten.

Smeets heeft een aflopend contract op Het Kasteel en sprak al met Sparta over een nieuwe verbintenis. Er komt nog een tweede gesprek. Wat Smeets wil, laat hij in het midden. "Ik wil de komende tijd weer mijn minuten gaan maken", zegt hij. Nog een jaar voetballen bij Sparta sluit de middenvelder niet uit.

Een buitenlandse transfer sluit Smeets niet uit. "Zolang ik nog voetballer kan zijn, dan wil ik mijn stappen maken. Als er een mooi avontuur komt, dan ga ik daar zeker over nadenken."