Meisje raakt zwaargewond na aanrijding met auto

Een meisje is vrijdag aan het einde van de ochtend zwaargewond geraakt bij een verkeersongeluk in Rotterdam-Zuid. Ze stak over met haar de fiets op de Coen Moulijnweg en kwam hard in botsing met een auto.

De tiener was niet meer aanspreekbaar na de klap. Er werd een traumahelikopter opgeroepen en het meisje is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is ze verminderd aanspreekbaar.

Een groep motoragenten in opleiding was toevallig in de buurt voor een examen en heeft zich ontfermd over het slachtoffer. De politie zoekt op dit moment uit hoe het ongeluk kon gebeuren. Mogelijk reed het meisje door rood.