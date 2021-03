Rotterdammers ontkennen overval op Nikkie de Jager

Op 8 augustus vorig jaar drongen vier mannen de woning van 'Nikkie Tutorials' binnen in het Brabantse Uden. Nikkie en haar vriend werden vastgebonden met touw, tie-wraps en ducttape. Ze zijn bedreigd met een mes en een vuurwapen en met het pistool op het voorhoofd geslagen. "Waar is de kluis? Werk mee, anders krijgen jullie problemen", schreeuwden de daders. Uiteindelijk zijn sieraden en andere kostbare spullen meegenomen.



Het bewijs bestaat onder meer uit DNA op het touw waarmee Nikkie de Jager en haar vriend waren vastgebonden en dat van Eddie N.(24) zou zijn. Verder zouden verdachten zijn herkend op camerabeelden. Twee mannen zaten al vast, een derde verdachte is donderdag in het buitenland aangehouden.

Meer bekende Nederlanders overvallen

Justitie heeft nu in totaal acht mannen in beeld die in wisselende samenstelling overvallen pleegden op bekende Nederlanders en 'plaatselijke bekenden en gefortuneerden'. Vrijdagmiddag staat een 20-jarige Rotterdammer terecht voor een mislukte overval op René van der Gijp in april 2020. De overvallers sloegen daarbij met hamers op de ruiten van zijn auto, maar door het stevige glas kwamen ze er niet doorheen.



In totaal zouden zeven overvallen zijn gepleegd. Behalve die op Nikkie de Jager in Uden waren die in de regio Rotterdam: Krimpen aan den IJssel, Rockanje, Ridderkerk (2x), Hendrik-Ido-Ambacht en Mijnsheerenland.

Goede voorbereiding

Die laatste mislukte woninginbraak laat volgens justitie goed zien hoe de overvallers te werk gingen. Ze deden voorverkenningen waarbij het huis en de bewoners zijn geobserveerd. Camera’s werden onklaar gemaakt door ze met modder te besmeuren. Een uitschuifbare ladder is gebruikt om over een sloot te gaan.

Justitie in Rotterdam sluit niet uit dat er nog meer verdachten worden aangehouden. Het bewijs bestaat onder meer uit telefoons van de verdachten die op de plaatsen delict aanstraalden.

Verdachte stapte ziekenhuis binnen

Bij Melvin B.(23, Zwijndrecht) is er bijzonder bewijs voor een overval in Ridderkerk. Een van de overvallers zou een doodsmak hebben gemaakt door van het balkon te springen. Melvin B. stapte een uur later uit bij het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam uit met een gebroken arm. Hij zat in een auto die ook bij de woninginbraak was gesignaleerd.

De Zwijndrechter had een alternatieve verklaring. "Ik was die nacht in Ridderkerk om drugs te verkopen. Ik ben geript en in elkaar geslagen. Ik zag toevallig vrienden rijden en die hebben mij naar het ziekenhuis gebracht." De rechter merkte op dat het wel heel toevallig was dat het de auto van de overval betrof. Melvin B. wil niet zeggen wie zijn vrienden in de auto waren.

De rechter in Rotterdam maakt later vanmiddag bekend of de verdachten in de cel blijven. Tot nu toe hebben drie van hen ontkend, de vierde zegt dat hij alleen chauffeur is geweest van de overvallers.