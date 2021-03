Molukse gemeenschap wil monument op Lloydkade, 70 jaar na aankomst van eerste schepen

De datum 21 maart zal altijd bijzonder blijven voor de Molukse gemeenschap in Nederland. Op die dag zeventig jaar geleden kwamen de eerste schepen met Molukse gezinnen vanuit het voormalig Nederlands-Indië ons land binnen. Het Moluks Historisch Museum staat er komende zondag uitgebreid bij stil en wil een inzameling starten voor een monument op de Lloydkade in Rotterdam.

Henry Timisela is directeur van het museum en maakte al eens een speelfilm over het thema. Hij vertelt op Radio Rijnmond wat er zeventig jaar geleden allemaal speelde binnen zijn gemeenschap. "Na de onafhankelijkheid van Indonesië vochten nog veel Molukse soldaten voor het Nederlands-Indische leger in dienst van Nederland. Hierna waren er veel ontwikkelingen. Indonesië werd een republiek waar deze groep niet makkelijk meer terecht kon. Later mochten zij in twaalf schepen naar Nederland komen."

Volgens Timisela werd het een barre tocht waarna de gezinnen niet meteen warm ontvangen werden in Nederland. Hij vindt het belangrijk dat jaarlijks wordt stilgestaan bij de aankomst 70 jaar geleden, op 21 maart 1951, al kijkt hij uit met de woorden als 'viering' en herdenking'. "Het is een historische datum. De generatie van toen is natuurlijk niet meer de generatie van nu. Nu is het diverser. Maar natuurlijk leven er nog sentimenten, bijvoorbeeld van woede. En bij het denken aan deze datum wordt ook hoop voor een goede toekomst gevoeld."

De dag moet volgens Timisela hoe dan ook een moment van bezinning zijn. Komende zondag zullen alle Molukse gezinnen er bij stilstaan. Op de Lloydkade - waar ook al een monument voor het slavernijverleden van ons land staat - gebeurt iets bijzonders. "We zorgen voor een moment van bezinning en trappen een crowdfunding af. We willen een monument voor 21 maart."

Er lopen al gesprekken met betrokkenen. "Vorige week hebben we nog gesproken met wethouder Bert Wijbenga. Hij was positief dus we hebben goede hoop. Maar je hebt natuurlijk ook te maken met de gebiedscommissie. De Molukse gemeenschap staat ervoor open en hopelijk de Rotterdammers ook. Op deze manier kunnen we de geschiedenis vastleggen."

Timisela is ook voorstander van een Nederlands excuus voor het slavernijverleden. "Dit gaat vooral om erkenning. De Molukse gemeenschap heeft zich vaak niet gehoord gevoeld. Sociaal maatschappelijk, maar ook op politiek gebied. Dan kunnen we er gezamenlijk eens overheen stappen."