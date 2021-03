Feyenoord-middenvelder Fer enkele weken uitgeschakeld

Leroy Fer kan bij Feyenoord de komende weken niet in actie komen. De middenvelder heeft donderdag een kuitblessure opgelopen en was vorige week bankzitter in de topper tegen PSV. "Dan had ik het goed gezien dat hij nog niet helemaal fit was", zegt trainer Dick Advocaat.

Wie bij Feyenoord tussen de palen zal staan in het duel met FC Emmen, beslist Advocaat zaterdag. Na afloop van de wedstrijd tegen PSV gaf de trainer van de Rotterdammers aan dat doelman Nick Marsman goed keepte en dat hij het lastig vindt om een keuze te maken tussen Justin Bijlow en Marsman. Al hintte hij op de persconferentie naar Marsman.

Feyenoord, de nummer vijf van de eredivisie, treft zaterdagavond in De Kuip hekkensluiter FC Emmen. Advocaat benadrukt dat de ploeg uit Drenthe aan een goede opmars bezig is. "Het zegt genoeg dat FC Emmen de laatste vier wedstrijden niet verloren heeft. Maar wij moeten ook winnen, om bij te blijven. In de vijf van de acht thuiswedstrijden moeten we een inhaalslag gaan maken."

Nijpend

In een video vroeg algemeen directeur Mark Koevermans donderdag aan Feyenoord-seizoenkaarthouders om, vanwege de moeilijke financiële situatie van de Rotterdammers, geen geld terug te vragen.

Advocaat zegt de situatie niet alleen bij Feyenoord 'nijpend' is. Maar hij merkt de lastige positie wel binnen de club. "We hebben allemaal bijgedragen aan dat loonoffer", vertelt de trainer van Feyenoord. "We hopen in elk geval dat er zo snel mogelijk weer met toeschouwers worden gevoetbald."

Kijk hieronder naar het interview van verslaggever Dennis van Eersel met Feyenoord-trainer Dick Advocaat. De tekst gaat verder onder de video:

Verder rommelt het in de jeugdopleiding van Feyenoord. Hoofd jeugdopleiding Stanley Brard wil namelijk van een aantal trainers af. De manier waarop hij dit heeft gecommuniceerd, zorgde deze week echter voor ophef.

"Het klinkt misschien een beetje hooghartig, maar we zijn bij de A-groep zo gefocust op de 25 man. Daar heb je je handen vol aan. Je hoort af en toe wat er bij de jeugd gebeurt, maar daar kan ik geen zinnig woord over zeggen", reageert Advocaat.