Nieuwe Suurhoffbrug bijna klaar voor bijzonder transport

Nog even en dan is de nieuwe Suurhoffbrug klaar voor transport. Bij Hollandia Infra in Krimpen aan den IJssel wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het enorme gevaarte van tweehonderd meter lang en veertig meter hoog. De brug moet de huidige Suurhoffbrug, aan het einde van de A15 bij de Maasvlakte, ontlasten.

"Vandaag wordt de laatste las gelegd en daarna moeten we de hangers, de verbinding tussen het rijdek en de boog, nog plaatsen", vertelt Ryan Derks van Hollandia Infra. "We zijn experts in bruggen bouwen, maar wat hier bijzonder aan is, is dat we de brug van tweehonderd meter helemaal afbouwen in Krimpen en dan via één transport naar de bouwlocatie brengen."

Het is niet zomaar een klus. De nieuwe brug moet namelijk veertig kilometer over het water naar de Maasvlakte, in één stuk. Daarbij moeten verschillende bruggen gepasseerd worden, zoals de Hef, de van Brienenoordbrug, de Botlekbrug en de Harmsenbrug. En vooral bij die laatste wordt het een precisiewerkje, vertelt Nicolette van den Berg van Rijkswaterstaat.

"Het is berekend, maar het is krap. Bij de Harmsenbrug gaan we er erg langzaam doorheen, wat wel twee uur gaat duren." De speling is slechts 9 centimeter. "Het wordt een voorzichtig momentje, maar we bereiden alles goed voor."

Livestream

Het transport staat gepland voor 5 mei om 21:00 uur en duurt tot 7 mei. Bewust 's avonds, om zo het verkeer te ontlasten doordat de brugopeningen vooral 's avonds of 's nachts zijn. Maar ook om ervoor te zorgen dat men niet massaal langs de kades gaat staan om te zien hoe het transport eruit ziet. "We hebben ook nog corona, dus hebben we een livestream gepland. Mensen kunnen dan gewoon vanuit huis kijken. Het is niet de bedoeling dat men massaal komt kijken."

De nieuwe brug is tijdelijk en moet de bestaande brug ontlasten. "Die is gebouwd in jaren '70, maar sindsdien gaat er veel meer en veel zwaarder verkeer overheen. De brug moet vernieuwd worden. Tot die tijd leggen we er een tijdelijke brug naast. Het verkeer richting Rotterdam kan dan over de nieuwe brug en het verkeer richting de Maasvlakte blijft rijden over de bestaande brug."