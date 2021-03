Wie heeft er twee haantjes van Hamza gekipnapt?

Hamza Karaman ontmoette ik, Suzanne Mulder, op 19 november vorig jaar. Vroeg in de ochtend waren twee kippenvangers druk bezig en Hamza gaf zijn niet mis te verstane mening over wat zich rond zijn garagebedrijf afspeelde. Sinds die tijd spreken we elkaar iedere vrijdag over de gebeurtenissen in de afgelopen week en in of rond zijn garagebedrijf.

Op deze vrijdag is Hamza verdrietig. Sinds maandag mist hij twee haantjes. Eén van de twee zwarte-witte en Jack. Jack was altijd al een zonderling, maar kwam trouw naar de garage terug om te eten en te drinken. Jack werd door de twee zwart-witte haantjes weggepest. Die wilde het alleenrecht op de twee kippen. Maar nu is daar dus nog maar één zwart-witte van over. Hamza is ervan overtuigd dat ze niet doodgereden zijn, maar gestolen. Maar Hamza zou Hamza niet zijn als hij geen opmerking klaar heeft. "Ik denk dat ik ze van GPS ga voorzien".

Hoe we elkaar leerden kennen

Aan onze eerste ontmoeting in november vorig jaar, gaat een verhaal vooraf. Twintig jaar geleden lieten Franse voetbalfans een haan en waarschijnlijk ook wel een paar kippen vrij rond De Kuip. De haan is de mascotte van het Franse voetbalelftal, vandaar. Maar twintig jaar later is het volgens ondernemers op het industrieterrein bij De Kuip en Stadsbeheer volledig uit de hand gelopen. Eerder werden er 150 kippen geteld. Dus verdwenen ze in kooien richting een opvang in Drenthe.

Hamza was verbaasd. Hij had totaal geen last van de kippen en vroeg zich met een lach in zijn ogen af 'of Stadsbeheer niets beters te doen had'. De garagehouder vertelde dat de kippen iedere ochtend naar hem toe kwamen, zodra hij zijn auto uitstapte. Ook zijn hond werd goede maatjes met de kippen. Toen Hamza vertelde dat hij de kippen zo gezellig vond en er een "koekelekoek" uit gooide, ging de video die Rijnmond van hem maakte viral. Hamza werd een hit. Hij schoof zelfs aan in de talkshow van Beau.

Allemaal leuk en aardig, maar ik ben Hamza namens Rijnmond blijven opzoeken. Inmiddels heb ik kennis gemaakt met zijn vader Muhsin en familieleden Kerim en Kadir. Er scharrelt altijd wel familie rond in de garage aan het Rotterdamse Hoendiep.