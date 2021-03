Mark Koevermans in FC Rijnmond: 'Deel van Feyenoord-spelers nog steeds niet eens over loonoffer'

Er is al 13 tot 14 miljoen euro bezuinigd op een begroting van 70 miljoen euro. "We beseffen dat we een zware oproep doen naar supporters en zakelijke relaties van Feyenoord. We zouden blij zijn met iedere steun van iedere supporter."

Ook de spelers moeten een financiële bijdrage leveren. Eerder werd bekend dat er onenigheid binnen de eerste selectie van Feyenoord is. "De meeste spelers gaan ook mee. Een aantal daarvan is het er nog steeds niet mee eens. Daar praten we nog mee, maar we hebben geen signalen over juridische stappen", zegt Koevermans.

Feyenoord City

In FC Rijnmond ging het ook over Feyenoord City. Koevermans vertelt een renovatie van De Kuip geen optie is en dat er vol wordt gegaan voor een nieuw stadion. Volgens Koevermans was een verbouwing niet haalbaar.

Na de zomer hoopt Koevermans met Feyenoord een klap te geven op Feyenoord City. "Voor ons is het belangrijkste dat de business case goed genoeg is om door te groeien", zegt Koevermans.

Tijdens de uitzending benadrukte de algemeen directeur van de Rotterdammers dat er geen geld vanuit Feyenoord in de ontwikkelkosten van het nieuwe stadion wordt gestoken. "In de financiering worden stappen gemaakt, maar we zijn er nog niet. Hopelijk wordt ons de tijd gegund. Het is geen makkelijke beslissing. Voor ons is er één belang: het belang van Feyenoord."

Pratto

Koevermans begrijpt dat er kritiek is op het halen van Lucas Pratto. De Argentijnse spits werd in januari gehuurd van River Plate, maar Pratto lijkt niet meer in de plannen van Feyenoord voor te komen. Bovendien zou Pratto veel salaris opstrijken.

Op het moment dat Pratto gehaald werd, was volgens Koevermans een spits echt nodig. "Halverwege december deden we nog mee om de prijzen. Nicolai Jørgensen was toen niet fit en Robert Bozenik liep zelfs nog met een brace. Met alle financiële middelen van toen kon deze transfer toen wél", aldus Koevermans.

Kijk hieronder FC Rijnmond terug, waarin Feyenoord-directeur Mark Koevermans te gast was. Hij praatte samen met presentator Bart Nolles en Feyenoord-watcher Dennis van Eersel over de situatie bij Feyenoord.