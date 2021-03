In coronatijd veel rustiger op de weg, maar onze regio blijft absolute koploper in de filetop-10 | Archieffoto

De A20 bij Rotterdam tussen Crooswijk en het Terbregseplein komt in 2020 opnieuw als eerste uit de bus in de filetop-10. Die plek neemt het traject al sinds 2013 in. Naast de A20 scoren wegdelen van de A16, de A4 en de A27. De Rijnmondregio domineert de ranglijst met 8 van de 10 plaatsen. Het totale aantal files nam dankzij corona wel sterk af.

In 2020 stond in het hele land tachtig procent minder files doordat we vanaf maart veel meer thuis zijn gaan werken. Het aantal uren extra reistijd door files - de zogeheten voertuigverliesuren – naar 34,3 miljoen uur. Dat is een daling van 52 procent. De filezwaarte nam volgens Rijkswaterstaat na een jarenlange toename af met 68 procent.

Klinkt geweldig, maar het betekent niet dat we helemaal niet op de weg zaten en niet stilstonden. Automobilisten legden vorig jaar nog steeds 61 miljard kilometers af op het hoofdwegennet. Een jaar eerder was dat 72,9 miljard (is -16%). De afname was het meest zichtbaar in de ochtend- en avondspits. Ook ’s nachts was het vaak beduidend rustiger op de weg.

Rijnmondregio bezet 8 plaatsen in de filetop-10

Toch stonden we nog steeds vaak stil of liepen vertraging op in langzaam rijdend verkeer. Onze regio heerst in de statistieken. Het traject A20 Hoek van Holland – Gouda tussen Rotterdam-Crooswijk en Terbregseplein staat met stip op 1 en loopt met een filezwaarte van 103.567 ver uit op de andere trajecten in de ranglijst (plek 2 was 64.336). De verbinding van de A13 met de A16 wordt genoemd als oplossing voor de vertragingen op dit traject.

De filetop-10 van 2020 (bron: Rijkswaterstaat)



Overigens worden alleen de 2e en de 7e plaats niet bezet door snelwegen in of nét op de grens van de Rijnmondregio (zie afbeelding). Nieuw in de filetop-10 zijn de trajecten A16 Breda–Rotterdam tussen Rotterdam-Prins Alexander en Terbregseplein (plek 5) en de A20 Gouda – Hoek van Holland tussen Rotterdam-Crooswijk en Rotterdam-Noord (plek 8).

A15 duikt op in de filetop-50

Rijkswaterstaat stelde ook een filetop-50 op. Daarin komt ook de A15, het traject tussen Ridderkerk en Gorinchem in beide richtingen, de A15 tussen Ridderkerk en Europoort en de A27 tussen Gorinchem en Breda. De oorzaken van de files zijn achtereenvolgens drukte in de spits gevolgd door ongevallen en incidenten. Het aantal ongelukken daalde sterk, mede dankzij het thuiswerken.