Nellie (79) repareerde jarenlang kleding van Dordtenaren, maar nu komt er een einde aan haar bekende naaiatelier: 'Ik heb genóten'

De Gouden Schaar in het centrum van Dordrecht

Ook al kwam je er nooit, vrijwel iedere Dordtenaar kent 'De Gouden Schaar' wel. Dit weekend sluit het bekende naaiatelier in het centrum haar deuren. Eigenaresse Nellie Van Eekeren repareerde en verstelde veertig jaar lang alle denkbare kledingstukken. Maar het is helaas niet langer vol te houden.

"Ik ben geen dag met tegenzin naar mijn werk gegaan", straalt Van Eekeren (79). "Ik vond het heerlijk. Ik heb genóten. Vooral van de klanten. Die kwamen soms van generatie op generatie." Niet alleen de klanten waren De Gouden Schaar trouw, ook de medewerkers konden er wat van. Coupeuse Sylvia van de Kamp werkt er nu al 25 jaar en borduurster José Malegon zelfs al dertig.

Eigenlijk had ze volgend jaar pas willen stoppen, maar de corona gooide roet in het eten. "Het was niet langer vol te houden, het werd zo moeilijk. Het doet me pijn. Ik vind het ook heel erg voor mijn medewerksters."

Van Eekeren staat voor vakwerk, zegt ze. "Het moet goed zijn. Geen gerommel, daar doe ik niet aan. Gewoon het allerbeste." Maar de klanten kwamen niet alleen voor de naald en draad. "Ik maak graag een praatje en wil helpen. Een chirurg zei laatst dat ze me wil blijven zien. Daarom komt ze binnenkort bij mij thuis mijn beroemde zelfgemaakte erwtensoep eten", lacht mevrouw Van Eekeren.

Maar het is meer dan een praatje. Als mensen in diepe armoede hun kleren kwamen laten repareren, kon ze het soms niet over haar hart krijgen de volle factuur te vragen. "Het waren drie broeken, maar laat ze er maar één betalen, zei ik dan. Ik zou er anders geen goed gevoel bij hebben."

Haar medewerksters bleven haar trouw. Sylvia van de Kamp werkte 'meer dan de helft van mijn leven' voor Nellie van Eekeren. "Duizenden broeken moet ik ingekort hebben", zegt ze vanaf haar zolder op de tweede etage. "Je praatte over alles, de mooie dingen in het leven, maar ook de minder leuke. Het is gek dat het nu stopt. Ik kan het eigenlijk nog nauwelijks bevatten."

De beroemde winkel met de grote gouden schaar is verkocht en zal vermoedelijk worden getransformeerd tot een eethuis met Iraanse achtergrond. De nieuwe eigenaren hadden wel een verzoek aan Van Eekeren, zegt ze. "Dat ze mijn zwart-wit portret ook mochten overnemen. Dat blijft aan de muur hangen."

Achter de geraniums zal de bijna 80-jarige zeker niet gaan zitten. "Ik ga doen wat ik leuk vind: poetsen. Lekker werken in de tuin. En mijn dochter helpen die een paar bedrijfjes heeft. Lekker bezig blijven, dat is het beste voor de mens. Het doet nu even pijn, maar het komt wel goed."