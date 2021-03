Directeur Ahoy: 'Evenementen vanaf 1 juli is realistisch'

Als het aan het demissionaire kabinet ligt, dan kunnen concerten, festivals, sportwedstrijden en congressen vanaf 1 juli weer plaatsvinden. Blijkt corona toch roet in het eten te gooien, dan zal de overheid 80 procent van de gemaakte kosten vergoeden. De overige 20 procent kan worden geleend van de overheid. Jolanda Jansen, voorzitter van de Alliantie van Evenementenbouwers én directeur van Ahoy, heeft er vertrouwen in er vanaf 1 juli weer evenementen gehouden kunnen worden.

Is dit de oplossing waar de evenementenbranche op zit te wachten? "Het is zeker een belangrijk en positief signaal, maar ik zou het niet de reddingsboei of het wondermiddel noemen", zegt Jansen. "Maar de overheid zegt hier toch mee; vanaf 1 juli kunnen evenementen met de oorspronkelijke capaciteit en zonder 1,5 meter worden gehouden. Als positief signaal naar de branche is dit zeker belangrijk."

Keerzijde

Toch is het niet alleen maar goed nieuws. Zo worden sommige evenementen elk jaar op hetzelfde moment gehouden en kunnen organisatoren die datum niet altijd wijzigen, legt Jansen uit. "En 80 procent wordt vergoed als de stekker eruit moet worden getrokken vanwege corona. Maar 20 procent wel of niet. We staan nu al meer dan een jaar stil en niet elke organisator zou dat risico durven te nemen. Het is ook alleen van toepassing voor organisatoren die in het verleden een verzekering hadden. Diegenen die dat niet hadden, kunnen hier geen aanspraak op maken."

Toch is het volgens Jansen zeker realistisch om aanstaande zomer middels sneltesten, een hoge vaccinatiegraad en resultaten uit fieldlabonderzoek weer evenementen te organiseren. "Maar daar is echt nog wel wat lef voor nodig van overheid om dat toe te staan. We zijn nog zeker niet zover."

Innovatie

Dit weekend wordt bij een fieldlabonderzoek op een festival in Biddinghuizen een app getest waarmee bezoekers kunnen aantonen dat ze een negatieve coronatest hebben of zijn gevaccineerd. "Dat zijn wel hele belangrijke bewegingen", bevestigt Jansen. Ook worden er testcapaciteit opgebouwd waarmee het de bedoeling is dat in mei honderdduizenden tests per dag beschikbaar zijn om het sociale leven weer te openen. "Het is belangrijk dat we die stappen maken en hopelijk gaat dat de komende tijd ook echt gebeuren. Het is echt niet heel raar om vanaf 1 juli weer aan de gang te gaan. Ik ben zeker positief en hoopvol. Hopelijk wordt de daad ook bij de woorden gevoegd en zijn we daar ook straks."