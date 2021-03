Geld terugvragen of niet? Deze Feyenoord-seizoenkaarthouders vertellen waarom

De financiƫle situatie van Feyenoord is nijpend. Het is zelfs zo erg, dat algemeen directeur Mark Koevermans aan seizoenkaarthouders heeft gevraagd om geen restitutie te vragen. Drie supporters van Feyenoord vertellen waarom zij hun geld wel, niet of misschien terug willen.

Koen baalt er stevig van dat hij dit seizoen geen wedstrijd van Feyenoord kan bezoeken. De fan snapt goed dat supporters twijfelen om hun seizoenkaartgeld niet terug te vragen. Hij is namelijk één van die twijfelaars.

"Niemand wil dat het faillissement wordt aangevraagd: de club en supporters. Aan de andere kant kan ik ook zeggen dat er ongetwijfeld veel supporters zijn die elk dubbeltje opzij moet zetten om een kaart te kunnen kopen. Dan zou ik het op zich wel snappen dat die Feyenoord-fans geld terug willen", legt Koen uit, die voor het afgebroken 'coronaseizoen' geen geld terug hoefde. "Maar nu hebben we het over grotere bedragen."

Voordat hij zijn keuze maakt, wil Koen eerst weten wat de regeling van Feyenoord is om het geld terug te mogen vragen. Ook de sportieve resultaten weegt hij mee. "Ik vind dat spelers meer een duit in het zakje mogen doen. Is het niet om supporters te compenseren, is het wel om de club niet naar de afgrond te helpen", zegt Koen.

Hoewel hij nog twijfelt om zijn geld terug te vragen voor dit seizoen, is Koen er al over uit wat hij met zijn seizoenkaart van volgend seizoen gaat doen. "Zonder na te denken ga ik hem verlengen. Waarschijnlijk al op dezelfde dag waarop ik de mail binnen krijg."

'Zonder na te denken aftikken'

Al jaren gaat Misha met veel plezier naar Feyenoord toe. Het kameraadschap spreekt hem het meeste aan. Hij mist het gigantisch om naar Varkenoord en De Kuip. "Lekker een biertje doen met je maten op zondagochtend, daarna naar de wedstrijd", somt Misha op.

Misha hoeft zijn geld niet terug. Dat doet hij vanwege zijn liefde voor Feyenoord. "Dit doe ik graag. Omdat ik het me kan veroorloven, tik ik zonder na te denken af." Misha heeft wel begrip voor de mensen die het niet kunnen veroorloven.

Wel vindt hij het naïef van Feyenoord-fans om geld terug te vragen als die van mening zijn dat het geld door de club verkeerd wordt besteed. "Ik kan me niet voorstellen dat Mark Koevermans zich laat beïnvloeden door supporters die op deze manier het beleid afkraken. Persoonlijk vind ik dan dat je de club schaadt."

Ondanks de onzekerheid rondom het coronavirus, twijfelt ook Misha niet om zijn seizoenkaart te verlengen. Misha vindt het wel jammer dat er discussie heerst onder de Feyenoord-fans. "Ik zie mezelf als een onderdeel van Het Legioen, ook al heb ik een andere mening dan andere supporters. We zijn allemaal Feyenoorder."

'Ik mis de betrokkenheid en waardering'

Supporter Oscar voelt zich op dit moment niet heel erg betrokken bij Feyenoord. Dat ligt niet per se aan de club, vindt hij. "Ik merk dat, sinds we niet meer naar het stadion mogen, dat ik de club en vooral de sfeer heel erg mis. Dat geeft het Feyenoord-gevoel voor mij heel goed weer."

Zelf heeft hij het niet zo breed als andere mensen. Oscar wil het geld voor zijn seizoenkaart wél terug. Ook de onzekerheid rondom het coronavirus speelt een rol.

"Ik mis de betrokkenheid en de waardering van Feyenoord", zegt hij. Zo stoort het hem dat algemeen directeur Koevermans af wil van het 'ruwe randje'. "Over welke groep het ook gaat, dat maakt mij niet uit. Zo kun je niet over de supporters praten."

Als meer seizoenkaarthouders hun geld terug willen, dan weet Oscar dat Feyenoord in de financiële problemen kan komen. Hij snapt ook dat sommige fans het geld niet terug hoeven. De Rotterdammers kunnen dit bedrag - 15 miljoen euro - momenteel goed kan gebruiken. Maar hij wijst ook naar de club: "De spelers willen ook niet meer veel inleveren. Er is daar verdeeldheid over geweest."

Spelers hebben net zo veel recht als supporters, vindt Oscar. "Maar als ik kijk naar wat een speler of supporter verdient, dan vind ik dat spelers het voortouw kunnen nemen. Daarmee kunnen ze laten zien wat ze inleveren." Op die manier hoopt Oscar dat de Feyenoord-spelers de supporters kunnen overtuigen om saamhorigheid te tonen. Dan krijgt de club meer fans achter zich, denkt Oscar.