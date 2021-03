Chloor vrijgekomen bij bedrijf in de Botlek

Bij het bedrijf Nouryon Polymer Chemicals in de Botlek is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Het gaat volgens Veiligheidsregio Rijnmond om chloor.

Er zijn negen mensen nagekeken door de ambulancemedewerkers. Of ze naar het ziekenhuis moeten is nog niet bekend. Ook niet is niet bekend hoeveel chloor er vrij is gekomen. De lekkage is inmiddels verholpen.

Volgens de Veiligheidsregio is er vooralsnog geen gevaar voor de omgeving. Buiten het terrein van het bedrijf is er geen chloor gemeten.



De oorzaak van de lekkage wordt onderzocht.