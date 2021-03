Prikfraudeurs vaccineren ouderen zonder reden, laatste slachtoffer is een 84-jarige Dordtenaar

Een 84-jarige man uit Dordrecht is dinsdag slachtoffer geworden van een prikfraudeur. Een onbekende vrouw belde bij hem in de Zoutmanstraat aan en vertelde dat ze voor 'de prik' kwam. De bewoner werd vervolgens geïnjecteerd met een onbekende stof. Hij was niet het eerste slachtoffer van zogeheten prikfraudeurs.