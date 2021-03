Eerste divisie: Excelsior houdt stand bij De Graafschap en pakt punt; FC Dordrecht beleeft kansloze avond tegen Go Ahead Eagles

Na amper drie minuten spelen kwam Excelsior al op achterstand in Doetinchem. Een schot van De Graafschap-aanvaller Daryl van Mieghem werd licht van richting veranderd, waardoor Excelsior-doelman Alessandro Damen geklopt was. De voorsprong van de thuisploeg leverde daarna geen eenzijdig wedstrijdbeeld op, beide ploegen leverden veel strijd in de duels en kwamen moeilijk tot kansen.

Zo'n twintig minuten na de openingstreffer kwam Excelsior eigenlijk uit het niets op gelijke hoogte. Middenvelder Julian Baas schoot de bal met links van behoorlijke afstand prachtig in de bovenhoek: 1-1.

In het restant van de eerste helft maakte de thuisploeg aanspraak op een nieuwe voorsprong. Vooral Van Mieghem, die na een dramatische bal terug van Siebe Horemans alleen op Damen af kon, verzuimde zijn tweede treffer te maken. Maar ook Julian Lelieveld was dichtbij, met een gekruld schot net naast.

Na rust stond Excelsior enige tijd onder druk van de thuisploeg, maar na ongeveer een uur spelen kwam de wedstrijd wat meer in evenwicht en liet Excelsior ook weer aanvallend van zich horen. Desondanks bleven de beste kansen voor de thuisploeg en mocht de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen vooral doelman Damen danken dat het alsmaar bij een 1-1 stand bleef.

Waar invallers Mitchell van Rooijen en Elias Ómarsson namens Excelsior nog dichtbij een sneaky overwinning waren, bleef het uiteindelijk bij een puntendeling op de Vijverberg.

De Graafschap - Excelsior 1-1 (1-1)

3' Daryl van Mieghem 1-0

23' Julian Baas 1-1

Opstelling Excelsior: Damen; Horemans, Aberkane, Van der Meer, Wieffer, Ormonde-Ottewill; Bruins (82' Van Rooijen), Baas, Niemeijer; Mendes Moreira (89' El Hankouri), Zwarts (74' Ómarsson)

Kansloze avond FC Dordrecht

FC Dordrecht beleefde vrijdagavond een tamelijk kansloze avond in Deventer. Op bezoek bij Go Ahead Eagles keek de ploeg van trainer Jan Zoutman bij rust al tegen een ruime 3-0 achterstand aan. In de tweede helft liep die achterstand nog iets verder op: 5-1.

In de eerste helft kwam Dordt maar moeilijk van de eerste helft af. Na nog geen tien minuten spelen kwam de thuisploeg op voorsprong, door een benutte strafschop van Jeroen Veldmate. FC Dordrecht moest het antwoord op die openingstreffer schuldig blijven en keek na ruim een halfuur spelen tegen een ruimere achterstand aan. Sam Hendriks volleerde de bal op aangeven van Giannis Botos binnen: 2-0.

Tekst gaat verder onder de foto.



Vlak voor rust was de wedstrijd al gespeeld. Bradly van Hoeven scoorde in twee instanties, nadat Thomas Poll de bal nog van de lijn had gehaald.

Na rust was het niet veel beter bij FC Dordrecht, dat het aantal tegentreffers alleen maar verder zag oplopen. Hendriks, dit keer met het hoofd, zorgde met zijn tweede treffer van de avond voor de 4-0. Zo'n zeven minuten later deed FC Dordrecht via een goal van Özgür Aktas eindelijk eens wat terug: 4-1.

Maar een paar minuten later was het alweer 5-1. Martijn Berden schoot via een rebound de vijfde treffer van de thuisploeg binnen. Het bleek uiteindelijk de laatste treffer van de avond.

Go Ahead Eagles - FC Dordrecht 5-1 (3-0)

9' Jeroen Veldmate (strafschop) 1-0

31' Sam Hendriks 2-0

44' Bradly van Hoeven 3-0

60' Sam Hendriks 4-0

67' Özgür Aktas 4-1

71' Martijn Berden 5-1

Opstelling FC Dordrecht: Van Herk; Hobbel, Aktas, Silva, Poll; Schuurman, Ugur, Musaba (79' Amadin), Jansen (69' Baggerman); Agrafiotis (79' Vicario), Bannis (69' Suray)