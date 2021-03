Arab Film Festival wil je ogen openen: 'Werkelijkheid ligt anders dan krantenkoppen kunnen doen vermoeden'

After the battle. Foto: Arabisch Film Festival Rotterdam

Het Arab Film Festival in Rotterdam dacht vorig jaar maart de 20ste editie te beleven, maar het bleek helaas één van de eerste evenementen in onze regio die niet doorging vanwege corona. Dit jaar online een nieuwe poging door middel van het platform CMENA.nl met 35 films uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika die een ander beeld van de Arabische wereld laten zien.

De meeste films op het platform staan in het teken van 10 jaar Arabische Lente. Volgens Rosh Abdelfatah, artistiek directeur van het Arab Film Festival, zou het goed zijn als we ons daar meer in verdiepen. Abdelfatah, die zelf uit Syrië komt, weet dat de situatie niet zwart-wit is. "Ik hoop dat mensen door de films de complexiteit zien. De dingen zijn niet zo simpel als dat je in de krantenkoppen ziet." De artistiek directeur vindt dan ook dat we niet alleen afhankelijk van het nieuws moeten zijn om een oordeel te vellen.

De meeste films op het platform zijn gemaakt in Egypte, Syrië en Tunesië. "In ieder land is het totaal anders gegaan in de afgelopen tien jaar. Ieder land heeft zijn eigen specifieke ontwikkeling doorgemaakt", vertelt Abdelfatah. Vooral vrouwenemancipatie, vrijheid van meningsuiting en jongeren staan centraal in de films. "Het gaat ook over jongeren die de grens van de vrijheid opzoeken, over hoe radicale groepen jongeren beïnvloeden en op het verkeerde pad brengen."

Indrukwekkend en leerzaam

De film 'For Sama', over een moeder die middenin de oorlog in Syrië een baby opvoedt maakt volgens Abdelfatah heel veel indruk. Ook 'The Amina Profile', over een populaire blogster uit Damascus en de fake berichten die rondgaan op sociale media, vond hij indrukwekkend.

Abdelfatah denkt dat het platform helpt om elkaar beter te begrijpen. "In Rotterdam hebben we een grote gemeenschap die uit die regio komt; mensen uit Syrië, Irak, Marokko, Tunesië. Het is heel goed om ook mede-Rotterdammers te leren kennen en om een beter beeld te krijgen."

Allereerst staan er 35 films op het platform die je voor 3 euro per stuk kunt bekijken. Maar het is de bedoeling dat er elke week een nieuwe film bij komt en dat er per thema films worden uitgelicht. "Afhankelijk van wat er gaande is in de stad proberen we daar een klankbord te zijn" Maar Abdelfatah vindt het ook belangrijk dat niet alleen politieke en problematische films te zien zijn. Ook muziek en architectuur zijn van belang.

De helft de kosten voor het huren naar een film gaat naar het filmfestival en de andere helft naar filmmakers in Arabische landen. "Drie euro is heel weinig. We hopen dat mensen een symbolisch bedrag willen achterlaten. Het bedrag kan namelijk een grote betekenis hebben op makers in die wereld", legt de artistiek directeur uit.