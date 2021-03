Waarom kreeg D66 in Rotterdam de meeste stemmen?

De explosie van vreugde ging alle kanten op toen woensdag bleek dat D66 de op één na grootste was geworden bij de Tweede Kamerverkiezingen. In Rotterdam gingen zelfs de meeste stemmen (16,74 %) naar D66. Dat is voor het eerst. Maar waarom is D66 in Rotterdam de grootste geworden?

De Rotterdamse D66-fractie is blij en supertrots. Fractievoorzitter Chantal Zeegers: "We hebben wel vaker goede uitslagen gehad, dat is niet voor het eerst. Maar écht de grootste van Rotterdam. Dat is een geweldige prestatie. Ik hoopte erop, ik verwachtte het een beetje, maar het was toch wel een verrassing."

waar komt succes vandaan

John Bijl van het Periklesinstituut in Rotterdam traint politici. Aan hem de vraag waar het succes vandaan komt. Bijl: "Het lijkt erop dat vooral de centrum-rechtse stemmer is thuisgebleven en dat D66 daarvan profiteert en de grootste partij van de stad is geworden."

De partij beloofde in de aanloop naar de verkiezingen dat met Kaag in ons land een nieuw tijdperk zou aanbreken. Het was een van de speerpunten van de D66-campagne. Dat 'Sigrid Kaag-effect' lijkt meegeholpen te hebben aan de overwinning, denkt Bijl. "Ik denk dat de mensen die op D66 hebben gestemd zich erg aangesproken voelen door de belofte van nieuw leiderschap."



Chantal Zeegers van de fractie uit Rotterdam denkt dat er meer aan de hand is waardoor de partij een flinke zetelwinst heeft geboekt. "Nou ik denk dat het serieus willen investeren in het klimaat en dat we dat ook geloofwaardig brengen een reden is. En dat we tegelijkertijd ook progressief, optimistisch en ondernemend zijn."

Rotterdammers kiezen minder links

De VVD is in Rotterdam niet veel gedaald. In 2017 was het 17% en dit jaar is het 15,5 %. Dat beeld is anders bij linkse partijen, bij GroenLinks bijvoorbeeld. Stemde in 2017 nog 11 procent van de Rotterdammers voor de partij in de Tweede Kamer, dit jaar was dat gedaald tot 6,94 procent. Ook zijn er deze keer iets minder stemmers in Rotterdam voor de PvdA. In 2017 behaalde de partij nog 6 procent van de stemmen en dit jaar 5,86 procent. De SP ging van 8 procent in 2017 naar 5,86 procent dit jaar.

PVV zakt terug

De PVV is ook minder populair in Rotterdam. In 2017 stemde nog 16 procent op de partij van Geert Wilders. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van de afgelopen week is het percentage stemmen gedaald tot 10,01 procent.





Nieuwkomers

De partij JA21 is door 3,38 procent van de Rotterdammers aangekruist op het stembiljet. Dat is bijna even veel als het aantal Rotterdamse stemmers voor Bij1 en Volt. John Bijl denkt dat de populariteit van lijsttrekker Joost Eerdmans in zijn eigen stad minder groot is dan werd gedacht. Maar hij vindt het een knappe prestatie dat een partij die pas drie maanden geleden is opgericht nu met drie zetels de Tweede Kamer in kan.

John Bijl: "Ik denk dat dat het maximale is wat er behaald kon worden voor zo'n nieuwe partij met een uitstekende campagnestrateeg Ronald Buijt." Hij wijst ook op de zware concurrentie op rechts van bijvoorbeeld Forum voor Democratie en Code Oranje.

'Denk heeft last van kiezers die thuisblijven'

Denk heeft in Rotterdam 8,3 procent van de stemmen gehad. Bijl denkt dat de partij meer stemmers zou kunnen trekken. "Het lijkt erop dat Denk geplaagd wordt doordat veel kiezers die thuis zijn gebleven."

Nida en Denk melden al dagenlang dat veel stempassen mogelijk niet bezorgd zijn in de wijken Bloemhof en de Afrikaanderwijk. Toch denkt John Bijl niet dat dat de winst voor Denk en Nida veel beter zou maken.

"De percentages van verloren stempassen is ook niet weer zo groot. We hebben ongeveer 450 duizend kiezers in Rotterdam. Als daar duizend stempassen van kwijt zijn dan is dat natuurlijk dramatisch. Iedereen moet kunnen stemmen, maar procentueel zal het onderaan de streep niet veel uitmaken."

Welke conclusies kunnen nu uit de voorlopige verkiezingsuitslag worden getrokken met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar? Volgens John Bijl niet zoveel. Niet duidelijk is of en zo ja welke partijen een concurrent voor Leefbaar Rotterdam zullen worden. Verder zal moeten blijken of D66 in de komende maanden al een aantal van haar verkiezingsbeloften zal kunnen waarmaken.