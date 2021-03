Het weer van vandaag: eerst zon, later wolken

Vandaag start de dag met zonneschijn en een lokale mistbank. In de loop van de dag trekt er lage bewolking vanaf zee binnen. De temperatuur loopt op naar 7 tot 9 graden. Er staat een zwakke, veranderlijke, wind.

Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het af tot 5 graden. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind.

Morgen is er veel bewolking en voelt het kil aan. De temperatuur loopt op naar een graad of 8. Aan het einde van de dag weet de zon lokaal nog even door de bewolking heen te komen. Er staat een matige tot vrij krachtige noordenwind.

Vooruitzichten

Maandag is er nog veel bewolking, maar vanaf dinsdag komt de zon er steeds een beetje bij. De temperatuur loopt op naar 10 of 11 graden en het blijft overwegend droog.