De Onruststokers: van illegaal stookhok tot eerste distilleerderij op Rotterdam-Zuid

De Onruststokers zijn drie vrienden die hun voorliefde voor drank hebben omgezet in een distilleerderij. Naar eigen zeggen de eerste in Rotterdam-Zuid. Vanuit een ruimte in Vreewijk zijn de vrienden nieuwe drankjes aan het bedenken, stoken en natuurlijk aan het proeven.

De geur doet me denken aan de drankkast van mijn vader als ik de distilleerderij binnenloop. In de loods is Sjaak flessen gin aan het vullen en Jan proeft nog een beetje aan de ‘pepre wodka’: wodka gemaakt met Madame Jeanette pepers. Uit de ketel is het tachtig procent alcohol en het wordt later nog vermengt met water.

Douane

Stefan van Hees is de ‘Onruststoker’ die het meest aan het woord is. Een aantal jaren geleden maakte Rijnmond een reportage bij hem toen hij nog illegaal ouzo stookte in de schuur van zijn huis. “Dankzij jullie kwam de douane de dag erna langs en hebben ze alles weggehaald.”

“Maar gelukkig is alles nu legaal. Maar er komt dan heel veel administratie bij kijken.” De hobby van Stefan is dus uitgegroeid tot een bedrijf. Vanuit de ambachtelijke distilleerderij hebben ze al verschillende gins op de markt gebracht. Momenteel zijn ze bezig met de wodka.

Onlangs hebben ze een grote ketel via crowdfunding gekocht waarmee ze meer kunnen stoken. “We kunnen nu ook rum gaan maken.” De coronamaatregelen hebben weinig impact op de distilleerderij. Slijterijen zijn vitale winkels en mogen open blijven. “Mensen kopen drankjes die in het hogere segment zitten, zoals die van ons.”