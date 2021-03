Wat rest Excelsior in het restant van dit seizoen? 'Alles op alles zetten om de laatste periodetitel te pakken'

Want dat het voorlopig tegenvalt, daar is iedereen het in Rotterdam-Kralingen wel over eens. Bij de start van het seizoen werd het halen van de play-offs om promotie/degradatie als doelstelling neergezet, maar voorlopig komt Excelsior daar niet bij in de buurt. Het gat op nummer acht Roda JC, de laatste plek waarmee je via de ranglijst play-offs speelt, is acht punten.

"Het is jammer dat we qua stand nog net een beetje achter de feiten aanlopen", vertelt Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen vrijdagavond na het 1-1 gelijkspel tegen De Graafschap. "Ik heb het zeker nog niet opgegeven, we zijn toch weer een puntje ingelopen op Roda. Zij hebben een heel zwaar programma, dus ik geloof er nog wel in dat we eventueel toch nog de aansluiting kunnen vinden komende weken."

"We leven van week tot week. We willen beter worden aan de bal en goed voetballen, dat lukt steeds beter. Als het dan uiteindelijk punten oplevert kun je ook naar de stand gaan kijken. Maar het heeft nu niet zoveel nut om daar de druk op te leggen, we zijn afhankelijk van anderen."

De 18-jarige Julian Baas, vrijdag nog trefzeker in Doetinchem, vult zijn trainer aan. "We krijgen nog negen wedstrijden, het gat is groot om via de ranglijst nog nacompetitie te halen maar je weet nooit hoe zo'n punt nog verschil kan maken aan het eind. Als je hier met nul punten staat kunnen we het eigenlijk helemaal vergeten dit seizoen."

Periodetitel

De ranglijst is niet de enige mogelijkheid voor Excelsior om op het laatste moment nog een plekje in de play-offs te bemachtigen. Ook winst van de vierde periode, die vrijdag dus begon voor de Rotterdammers, zou een route kunnen zijn. Baas: "Ik denk dat als wij elke wedstrijd leveren wat we tegen De Graafschap hebben geleverd in arbeid en energie... dan kunnen wij het iedereen lastig maken, zelfs Cambuur-uit binnenkort. We gaan gewoon alles op alles zetten om deze laatste periodetitel te pakken."

Ook bij aanvaller Ahmad Mendes Moreira leeft die eventuele laatste periodetitel 'best wel'. "Het is natuurlijk een lastige periode met ook nog Cambuur-uit, NAC-uit en Go Ahead Eagles-thuis. Maar het 1-1 gelijkspel tegen De Graafschap is een goed opstartpunt richting die wedstrijden. Ons sterkste punt is gewoon voetballen. Ik krijg van heel veel ploegen te horen dat wij te laag staan voor de manier waarop we spelen."