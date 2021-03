Ligt er bij jou veel zwerfvuil? Doe er wat aan op de Landelijke Opschoondag

Tienduizenden Nederlanders gaan zaterdag de strijd aan met zwerfafval tijdens de Landelijke Opschoondag. In Rotterdam alleen al zijn vele honderden opruimacties aangekondigd. Je kunt er zelfs een gratis fastfood menu mee verdienen.

Via supporter-van-schoon.nl. kon iedereen zich aanmelden. Wel vraagt de organisatie aan deelnemers om niet in groepen, maar alleen, de straat op te gaan. Dit vanwege de corona-maatregelen.

Meer buiten door corona

Door de lockdown zijn we meer tijd buiten gaan doorbrengen. "Daarom is het belangrijker dan ooit dat we juist nu onze geliefde straat, park, strand en eigenlijk heel Nederland zwerfafvalvrij maken en houden", zegt Helene van Zutphen, directeur van Nederland Schoon.

Deelnemers aan de Landelijke Opschoondag wordt gevraagd gebruik te maken van de Litterati-app. Hiermee kan het gevonden en opgeruimde afval vastgelegd worden via de smartphone. De gegevens worden gebruikt voor onderzoek naar zwerfafval.

Zo moet aan de hand van de foto's duidelijk worden welke bedrijven voor het meeste afval zorgen. Er kunnen dan met de bedrijven naar oplossingen worden gezocht. Nederland Schoon hoopt dat zo het zwerfafvalprobleem bij de bron kan worden aangepakt.

Gratis menu, borrelplank en compost bij volle vuilniszak

Tijdens de opschoondag zijn er bedrijven die vuilnisrapers lokken: bij een fastfoodrestaurant aan de Schiedamseweg in Rotterdam kunnen mensen zaterdag een gratis menu krijgen als ze een zak zwerfafval inleveren.