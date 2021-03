Alle elektrische bussen van Qbuzz terug naar de fabriek vanwege kou lijden chauffeurs

Qbuzz stuurt alle elektrische bussen van de stadsdienst Drechtsteden terug naar fabrikant. Het openbaar-vervoersbedrijf doet dat nadat vakbond FNV een brandbrief had gestuurd. Het gaat om veertig bussen waarvan de verwarming het niet doet.

Aanleiding van de brandbrief is dat de chauffeurs in de winter flink kou hebben geleden. De bestuurders krijgen nu stoelverwarming en er wordt extra isolatiemateriaal aangebracht. Ook komen er meer verwarmingselementen in de bussen, belooft de fabrikant Ebusco.

De bussen komen pas terug als alles weer functioneert naar de zin van directie en chauffeurs, bevestigt Qbuzz. Niet alle bussen zijn tegelijk terug naar de fabriek. Elke keer gaan er een paar weg voor reparatie. Er rijden nu extra dieselbussen om de gaten in het rooster te dichten.

Het is niet de eerste keer dat het personeel van Qbuzz klaagt over het materieel en de software.