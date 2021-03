Met het overlijden van Martin de Jager verliest Excelsior de voorzitter die de club in leven hield

Na een kort ziekbed is Martin de Jager op 78-jarige leeftijd overleden. Ruim twaalf jaar was hij voorzitter van Excelsior. In die periode realiseerde De Jager een nieuw stadion, dat ook nog eens vol raakte.

Bijna dertig jaar geleden bivakkeerde Excelsior op de rand van de financiële afgrond. De Kralingers speelden in een zwaar verouderd stadion en bungelden in de onderste regionen van de eerste divisie. Ook het bestuur zag geen toekomst meer in Excelsior en stapte op. Hoofdsponsor Rob Albers, de man achter Akai, kreeg De Jager zover om in oktober 1992 voorzitter van Excelsior te worden.

De Jager, al eerder voorzitter van SVV in Schiedam, formeerde een nieuw bestuur. Harry Sluijter en Mart Borneman hielpen mee om de club financieel weer op de rit te krijgen, net als Albers zelf. Het eerste doel van De Jager: er moest een nieuw stadion komen. Alleen op die manier kon Excelsior worden gered.

KNVB wilde af van Excelsior

"Onze accommodatie was op elk gebied zwaar onvoldoende en er gingen geluiden dat de KNVB van Excelsior af wilde", blikt De Jager terug in een artikel op de website van Excelsior, naar aanleiding van het 115-jarige bestaan van de club. "De KNVB kreeg klachten van andere clubs en daarom moesten wij in elk geval laten zien dat we bezig waren met plannen maken."

Er werd gesproken over een gezamenlijk stadion voor Excelsior en Sparta, maar de twee Rotterdamse clubs kwamen niet tot elkaar. Onder leiding van De Jager trok Excelsior zijn eigen plan, met het stadion van RKC Waalwijk als voorbeeld. De financiering bleek een struikelblok, vooral omdat de Gemeente Rotterdam aanvankelijk weigerde ook maar iets bij te dragen.

Gered door De Mol en gemeente

Excelsior wordt gered door John de Mol, die met zijn Sport7 elke club 1,7 miljoen gulden aan televisiegelden schonk. De Jager: "Verschillende clubs investeerden dat in de exploitatie, maar wij hebben dat bedrag apart gezet. Wij wilden het investeren in onze accommodatie. Al konden we maar één tribune neerzetten, dan zouden ze ons in elk geval niet zo maar weg kunnen krijgen. Die nieuwbouw was echt noodzakelijk voor ons voortbestaan."

Op 17 juli 1997 ging de eerste paal de grond in voor de eerste twee nieuwe tribunes, de huidige Albers tribune en de Noord tribune. Omdat Sparta inmiddels een bijdrage had gekregen van de gemeente voor hun nieuwbouw, rekende Excelsior ook op financiële steun. Die bleef uit, waarna een zeer emotionele De Jager na een verloren thuiswedstrijd leegliep in de microfoon van Radio Rijnmond.

De publieke opinie sloeg om in het voordeel van Excelsior. Toenmalig VVD-raadslid Nico Janssens (later ook voorzitter van Excelsior) vond dat de club uit Kralingen gelijk behandeld moest worden als die van West. Alsnog kreeg Excelsior steun. Met algemeen directeur Simon Kelder en commercieel directeur Eric Ronkes slaagde De Jager erin om op 31 juli het nieuwe Stadion Stad Rotterdam Verzekeringen te openen. Het bleek de basis voor de wederopstanding van de club.

Excelsior-Cambuur was op 20 mei 2000 een van de laatste wedstrijden, voordat het vernieuwde stadion werd geopend. Een wedstrijd met veel bekende namen en een wereldgoal van Sjaak Polak. De tekst gaat verder onder de video:



Ook sportief ging het beter met Excelsior. Dat was mede te danken aan het feit dat De Jager de basis legde voor een samenwerking met Feyenoord. In 2002 promoveerde de club naar de eredivisie. Toen De Jager in 2004 afscheid nam waren de de toeschouwersaantallen verdrievoudigd in vergelijking met het moment waarop hij aantrad. In die periode woonde hij al grotendeels in Portugal.

Martin de Jager woonde in Portugal, maar bezocht Excelsior nog in 2014. De tekst gaat verder onder de video:

Ook al verliep zijn afscheid niet zoals De Jager graag had gezien - hij had een moeizame relatie met Simon Kelder - toch was hij altijd trots als zijn kleinzoons bij Excelsior waren en hem vroegen 'dat dit toch het stadion was van opa'.

Trots

Er hangt in de hal van het stadion nog altijd een plaquette met de naam van De Jager. "Daar ben ik heel erg trots op. Ik heb destijds mijn handtekening onder dat plan gezet. Dat heeft goed uitgepakt, maar als het was fout gegaan… Het blijft bijzonder om hier te zijn", zei De Jager in 2014 toen hij even kort in Nederland was.

Op afstand bleef De Jager zijn club volgen. Toen Excelsior in 2016 op trainingskamp was in Portugal bezocht hij de oefenwedstrijd tegen Lierse SK.