Sparta-trainer Henk Fraser: 'Je kan de Indiaan uit het bos halen, maar het bos nooit uit de Indiaan'

In het televisieprogramma Sanders Gerse Gasten vertelt een zeer openhartige Henk Fraser over zijn Indiaanse roots. "Tot mijn achtste woonden we aan de rand van Paramaribo," vertelt de Sparta-trainer.

"We hadden mangobomen voor de deur en een groot moeras. Vlak daarnaast begon het oerwoud. Daar speelde ik als klein jongetje, tussen de slangen en de spinnen. Ik weet nog dat ik als kind het gegrom hoorde van een jaguar. Dat maakte geweldige indruk op me. Ik woon nu al zo lang in Nederland, maar ik voel me nog steeds thuis in het oerwoud. Wij zeggen: 'Je kan de Indiaan uit het bos halen, maar het bos nooit uit de Indiaan'."

Fraser trekt soms nog steeds dagenlang met zijn neven door het oerwoud. "Dan leven we van wat het bos ons brengt. Dan jagen we ook. Niet om te doden of voor de sport, want Indianen hebben respect voor de natuur en alles wat leeft. We jagen omdat we af en toe moeten eten. De ene keer vangen we een haas, de andere keer een hert."

Weggejaagd en afgeschoten

Op de vraag van presentator en vriend Sander de Kramer wat Henk nu nog merkt van de Indiaan in hem, antwoordt de voetbaltrainer: "Indianen zijn over het algemeen rustig, bescheiden en afstandelijk. Dat heb ik in het begin heel erg gehad. Ik heb mensen verrast door trainer te worden. Door het voetbal en de opleidingen die ik heb gedaan, heb ik mij als mens en als trainer ontwikkeld. Ik moet nu voor een groep spelers, de pers of voor de supporters mijn woordje doen. Dat is iets dat ik mij heb moeten aanleren."

Dat de Indianen in de geschiedenis van hun land zijn gejaagd, zijn onderdrukt en vermoord doet Fraser veel pijn. "De geschiedenisboeken zijn niet door Indianen geschreven. Dus in werkelijkheid zal het nog vele malen erger zijn geweest dan in de geschiedenisboeken staat. En de onderdrukking speelt nog steeds. Je merkt bijvoorbeeld dat Indianen in Brazilië worden weggejaagd en afgeschoten. Nu, anno 2021. Het is te bizar voor woorden! Het klopt niet. Ik maak me hier heel druk over. Het doet me veel, omdat ik weet dat ik daarvan afstam."

Henk Fraser neemt presentator De Kramer mee naar het oude terrein van RFC, de roemruchte Rotterdamse voetbalclub waar de Sparta-trainer ooit met voetballen begon. "Mijn vader was er elke wedstrijd. Thuis en uit. Soms praat je over rijkdom. Mijn rijkdom is dat mijn vader er altijd voor me is geweest. Dat mijn familie er altijd is geweest. Ik kreeg enorm veel steun. Ik denk dat dit voor mijn ontwikkeling echt superbelangrijk is geweest. Op momenten dat ik een aai over mijn bol kon gebruiken, dan was mijn vader er. Maar als ik een tikkie op mijn achterhoofd nodig had, dan was hij er ook. Mijn vader heeft een heel belangrijke rol gespeeld in mijn uiteindelijke carrière als profvoetballer, ja. Dat besef je als kind misschien niet, maar later toen ik bij Sparta terecht kwam wel."

Automonteur

Weinig mensen weten dat Henk Fraser afgestudeerd automonteur is. Kijkend onder de motorkap van De Kramers oude Seat Panda uit 1988 schiet hij in de lach. "Dit is vintage! Dit brengt sentimenten in me naar boven. Mijn vader was automonteur in het Nederlandse leger. Hij werkte met vrachtwagens enzo. Daarom ben ik ook voor automonteur gaan leren. Ik heb mijn diploma gehaald, maar ik werd al snel profvoetballer bij Sparta. De techniek van dit autootje komt me nog wel bekend voor. Maar de moderne auto’s, daar begrijp ik niks meer van, hoor."

Tenslotte gaan Fraser en De Kramer naar een Surinaamse broodjeszaak op de 1e Middellandstraat. Hier vertelt de oud-speler van onder meer Sparta, Feyenoord en Oranje dat Suriname nog steeds een belangrijke rol speelt in zijn leven. "De helft van mijn familie woont er nog. En naarmate je ouder wordt, merk ik dat ik heel erg veel waarde hecht aan andere zaken in het leven dan voetbal. Surinamers zijn graag onder de mensen. We maken graag plezier. Dat kan nu niet door corona. Het is een pittige tijd."

Bovenaan de dodenlijst

Dan vertelt Fraser over één van de zwartste dagen uit de geschiedenis van Suriname: de SLM-vliegramp. Henk was geselecteerd voor het Kleurrijk Elftal en zou meegaan naar Paramaribo. "Een week voordat we zouden vertrekken, heb ik uiteindelijk afgezegd. Omdat mijn dochtertje net geboren was en omdat ik kans maakte te worden geselecteerd voor het Nederlands elftal," legt Henk uit terwijl hij even in de verte staart.

"En daardoor zat ik niet in het vliegtuig. Wendel Fraser zat wél in het toestel. Daardoor was er verwarring ontstaan. Op Teletekst-pagina 101 stond mijn naam bovenaan de dodenlijst. Mensen dachten dat ik aan boord zat, ook mijn eigen vader. Het was bizar om mijn naam op Teletekst te zien onder de doden. Ik belde mijn vader op. Hij zat natuurlijk vol emoties. En toen kreeg hij mij aan de lijn. Onwerkelijk! Ik vind het nog steeds moeilijk om erover te praten. Ik heb bij de ramp veel vrienden en collega’s verloren. En ik heb het overleefd. Het zal altijd een litteken blijven."

