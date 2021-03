Volg Feyenoord - FC Emmen zaterdagavond live op Radio Rijnmond

Na het gelijkspel van vorig weekend tegen PSV speelt Feyenoord deze zaterdag in de eigen Kuip tegen FC Emmen. De aftrap tussen de nummers vijf en achttien van de eredivisie is om 20:00 uur, en via Radio Rijnmond hoef je uiteraard niets te missen.

Zo is Radio Rijnmond Sport er al vanaf 19:00 uur op 93.40 FM, met presentator Dennis Kranenburg. In De Kuip voorzien de vertrouwde stemmen van Sinclair Bischop en Dennis van Eersel je negentig minuten lang van het wedstrijdcommentaar.

Eerder dit seizoen beleefde Feyenoord de grootste moeite met FC Emmen. In de Oude Meerdijk zorgde spits Naoufal Bannis in de allerlaatste seconden van de wedstrijd nog voor de 2-3 en dus een Rotterdamse overwinning. Zo'n heldenrol voor Bannis krijgen we deze zaterdagavond in ieder geval niet, de jonge spits is door Feyenoord uitgeleend aan FC Dordrecht.

Brard & restitutie

Bij Feyenoord gebeurde er van alles afgelopen week. Zo werd bekend dat hoofd jeugdopleiding Stanley Brard na dit seizoen vertrekt bij de Rotterdammers. Het nieuws kwam naar buiten na alle ophef die eerder in de week ontstond na een verkeerd verzonden e-mail van Brard.

Daarnaast riep directeur Mark Koevermans Feyenoord-supporters afgelopen donderdag op om af te zien van restitutie, de teruggave van hun geld voor de wedstrijden die zij dit seizoen niet mochten bezoeken vanwege de coronacrisis. "De situatie is ernstig", vertelde Koevermans daar vrijdag over in FC Rijnmond.

Geen Fer

Feyenoord mist zaterdagavond in ieder geval Leroy Fer tegen FC Emmen. De middenvelder kan de komende weken niet in actie komen door een donderdag opgelopen kuitblessure.

Wie bij Feyenoord tussen de palen zal staan in het duel met FC Emmen, beslist Advocaat zaterdag pas. Na afloop van de wedstrijd tegen PSV gaf de trainer van de Rotterdammers aan dat doelman Nick Marsman goed keepte en dat hij het lastig vindt om een keuze te maken tussen Justin Bijlow en Marsman. Al hintte hij op de persconferentie naar Marsman.

