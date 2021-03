Gratis trekken, boren en vullen: Rotterdammers met kleine portemonnee in de tandartsstoel

Het is de grootste angst voor sommige mensen: de tandartsstoel. Niet alleen vanwege de behandeling, maar ook vanwege de hoge kosten. Helemaal als je weinig te besteden hebt. Daarom hielden Rotterdamse tandartsen zaterdag een gaatje in hun agenda vrij voor de eerste Rotterdamse Tandartsdag.

De angst is soms goed op de gezichten van de patiënten te zien. In totaal laten bijna 180 Rotterdammers zich zaterdag gratis aan hun gebit behandelen. Vanwege geldgebrek gaan zij niet naar de tandarts of mondhygiënist. Tandheelkundig Centrum Terbregge was één van de dertien praktijken die belangeloos meewerkte aan het initiatief.

Richard was één van de patiënten die zaterdag in de tandartsstoel ging zitten. De schade was zo'n drie jaar geleden groot. Tegenwoordig ziet Richards gebit er al een stuk beter uit, maar een gratis bezoek aan tandarts Didi Landman is voor hem een fijne meevaller.

"Ik ben vroeger dakloos geweest. Toen had ik geen geld voor de tandarts", legt Richard uit. "Het is nu nog steeds heel erg krap. Als ik écht een behandeling moet doen, dan moet ik drie maanden extra geld inleveren."

Kiezen trekken

Landman tovert een hagelwitte glimlach op haar gezicht als Richard in haar tandartsstoel plaatsneemt. De mondhygiënist heeft zijn gebit eerder op de dag al goed schoongemaakt. En ze nam Richard als straattandarts al eerder onder handen. "Deze mensen wil je écht helpen, zodat zij van hun pijn af komen. We willen aan de wereld laten zien dat we een heel groot probleem hebben", zegt Landman.

Kijk hieronder naar de reportage over de eerste Rotterdamse Tandartsdag. De tekst gaat verder onder de video:

Acute tandproblemen kunnen hier verholpen worden. "We hebben een kaakchirurg beschikbaar. Er worden veel kiezen getrokken. Ook leggen we vullingen aan", somt Landman op. Voor het Tandheelkundig Centrum wordt er in een speciale bus ook poetsinstructies gegeven.

'Groot probleem'

Gezondheidsorganisatie Dokters van de Wereld, één van de organisatoren van deze Rotterdamse Tandartsdag, benadrukt de noodzaak dat de mondzorg weer in het basispakket komt. "In de coronaperiode is er 25 procent extra vraag naar een financiële bijdrage geweest, omdat mensen de tandarts niet kunnen betalen", zegt directeur Jasper Kuipers.

Michiel Grauss, wethouder Armoedebestrijding van Rotterdam, vult aan: "We weten dat er vijfduizend kinderen zijn die niet naar de tandarts gaan. Dat komt voor een groot deel doordat de ouders ook niet gaan."

'Zet die prik er maar in!'

Er wordt in de mobiele tandartsenpraktijk ook gelachen. Richard voelt zich op zijn gemak bij tandarts Landman. "Ze zeggen toch ook wel eens: wie mooi wil zijn, moet pijn lijden?", zegt Landman met een glimlach. Richard kan de grap waarderen. "Maar je bent nu mooi en knap!", vervolgt Landman erachter aan.

De controle van Richard ging goed. Hij gaat stralend weer naar buiten. Hij beseft dat lang niet iedereen zonder angst naar de tandarts gaat, maar zelf is hij nooit bang geweest. "Iedereen vreest voor die prik", zegt Richard. "Maar ik dacht vroeger: zet die prik er maar in!"

Richard benadrukt hoe belangrijk deze Rotterdamse Tandartsdag is. "Ga er naartoe als er zo'n dag is. Het is het gewoon waard. Ik ben heel depressief geweest en denk dat een heel slecht gebit - dat ik had - één van de aanstokers is geweest van mijn depressie."

Landman ziet duidelijk dat het gebit van Richard is verbeterd. Ze straalt als ze daarover verteld. "Nu wil hij zich inschrijven in mijn praktijk als 'normale patiënt'. Dat is toch fantastisch?"