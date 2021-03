Burgemeester Krimpen aan den IJssel roept op tot erkenning leed Molukkers

Burgemeesters van elf gemeenten met grote Molukse gemeenschappen roepen de Nederlandse regering op om het leed te erkennen dat de Molukkers is aangedaan na hun aankomst in Nederland. De aankomst van het eerste schip in Rotterdam is zondag precies 70 jaar geleden. De brief met de oproep is ondertekend door burgemeester Martijn Vroom van Krimpen aan den IJssel.

Molukse ex-KNIL-militairen en hun gezinnen werden door Nederland op dienstbevel hierheen gehaald, nadat het koloniale leger was ontbonden. Bij aankomst per schip in Rotterdam, op 21 maart in 1951, kregen ze geen warm welkom. Ze woonden in kampen, mochten niet werken en kwamen nauwelijks in contact met Nederlanders. In 1952 ging een groep Molukse ex-politiemannen in Slikkerveer in Ridderkerk wonen. Daar konden ze aan de slag in de scheepsbouw. Een paar jaar later vestigde een aantal Molukse gezinnen zich in kamp IJsseloord in Capelle aan den IJssel.

Het leven in de kampen was zwaar. De Molukse gezinnen zouden maar een half jaar in Nederland hoeven blijven, daarna zou de situatie in Indonesië stabieler zijn, zodat de Molukkers weer veilig terug konden naar hun eigen eilandengroep.

Lees hier meer over de koude aankomst van de eerste Molukkers aan de Lloydkade in Rotterdam.

Elf burgemeesters roepen het nieuwe kabinet op om "te erkennen dat de wijze van ontvangst en opvang destijds in Nederland onwaardig is geweest." Ook al is het 70 jaar geleden, de burgemeesters vinden een erkenning nog altijd van belang "omdat de onvrede die wij als burgemeester hierover nog steeds aantreffen ertoe leidt dat velen binnen de Molukse gemeenschap ook nu nog moeilijk naar de toekomst kunnen kijken." Ze verwachten dat erkenning van het leed veel pijn weghaalt bij de jongere generatie Molukkers.

Burgemeester Vroom van Krimpen aan den IJssel noemt het de 'hoogste tijd'.



In Rotterdam wil de Molukse gemeenschap geld inzamelen voor een monument aan de Lloydkade. Daar is zondag een moment van bezinning en de aftrap van een crowdfunding.

Zondagavond zendt de NOS om 17:45 uur op NPO 2 een speciaal programma uit over 70 jaar Molukkers in Nederland.