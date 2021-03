Nieuwe tik in strijd om Europees voetbal voor Feyenoord: ook geen winst tegen hekkensluiter FC Emmen

Feyenoord heeft zaterdagavond in de eigen Kuip met 1-1 gelijkgespeeld tegen hekkensluiter FC Emmen. De Rotterdammers speelden slordig, konden geen vuist maken en deden uiteindelijk slechte zaken in de strijd om een direct Europees ticket.

Bij Feyenoord stond João Teixeira voor het eerst sinds zijn kuitbeenblessure weer eens in de basis. De middenvelder speelde bij afwezigheid van Leroy Fer en Mark Diemers. Met Teixeira ging Feyenoord in de eerste twintig minuten op zoek naar kansen, maar nog zonder al te veel succes. De Rotterdammers waren slordig en gaven de bezoekers uit Emmen een aantal keer de mogelijkheid tot een gevaarlijke uitbraak.

Na ruim twintig minuten spelen liet Feyenoord in aanvallend opzicht steeds nadrukkelijker van zich horen. Vooral Steven Berghuis was een aantal keer dicht bij de openingstreffer. Zo schoot de aanvoerder een keer rakelings over de lat en stond Emmen-doelman Michael Verrips een treffer van Berghuis meerdere keren in de weg.

Kökcü schiet binnen

Uiteindelijk kwam Feyenoord wel op voorsprong in de eerste helft. Orkun Kökcü schoot van net buiten de zestien op doel, maar zag zijn schot zodanig van richting veranderd worden dat Verrips de bal niet meer kon keren. Daarmee stond Feyenoord verdiend met 1-0 voor bij rust.

Na rust golfde het spel lange tijd op en neer. In het eerste kwartier van de tweede helft kreeg Berghuis een kans op 2-0, maar aan de andere kant was Emmen via afstandsschoten van Sergio Peña en Jari Vlak dichtbij de gelijkmaker. Feyenoord-doelman Nick Marsman hield met een aantal goede reddingen zijn doel schoon.

In het laatste halfuur maakte Feyenoord jacht op een ruimere voorsprong en loerde Emmen op kansjes. Ruim twintig minuten voor tijd was Luis Sinisterra dicht bij de 2-0, maar zijn kopbal uit een hoekschop werd uiteindelijk van de lijn gehaald.

Waar Feyenoord het naliet om de wedstrijd in het slot te gooien, kwam Emmen ruim tien minuten voor tijd op gelijke hoogte. VAR Rob Dieperink greep in bij een overtreding van Lutsharel Geertruida op Caner Cavlan in het strafschopgebied, waarna scheidsrechter Kevin Blom de bal op de stip legde. Emmen-aanvoerder Michael de Leeuw stuurde Marsman vervolgens de verkeerde hoek in: 1-1.

Ondanks invalbeurten van Nicolai Jørgensen, Robert Bozeník en debutant Aliou Balde creëerde Feyenoord in de slotfase nauwelijks kansen meer. Berghuis was met een schuiver rakelings naast nog het dichtst bij de 2-1, maar gescoord werd er niet meer in De Kuip. Daarmee moest Feyenoord in eigen huis uiteindelijk genoegen nemen met een gelijkspel tegen de hekkensluiter van de eredivisie.

Feyenoord - FC Emmen 1-1 (1-0)

37' Orkun Kökcü 1-0

78' Michael de Leeuw (strafschop) 1-1

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökcü, Teixeira (67' Jørgensen); Berghuis, Linssen (81' Bozeník), Sinisterra (81' Balde)