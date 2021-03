Feyenoord-trainer Advocaat over haalbaarheid Europees voetbal: 'Niet iedereen lijkt ervan doordrongen'

In de tweede helft zette Feyenoord volgens Advocaat onnodig hoog druk. "Toen werd het veld zo groot. Als niet iedereen dan meedoet om het dicht te zetten, dan kom je ook tegen Emmen in de problemen. Want die hebben best wat aardige spelers. Maar het neemt niet weg dat we van onszelf hebben verloren als team. Zonder negatief te doen over Emmen, maar het veld werd in de laatste fase zo groot dat we het niet meer konden belopen."

Blik op de play-offs, debutant Balde

De Rotterdammers lijken naar de play-offs te moeten kijken. "Je moet met alles rekening houden, het belangrijkste is dat we Europees voetbal halen. Ik heb het idee dat niet iedereen daar van doordrongen is."

Een klein lichtpuntje was het debuut van Aliou Balde voor Feyenoord. "Dat is een jongen met snelheid, die een man kan passeren, zowel binnendoor als buitenom en hij heeft een goed schot. Ik denk dat dat wel een aanwinst kan zijn voor Feyenoord in de toekomst. En dat heb ik niet zo snel gezegd over onze aanwinsten."

