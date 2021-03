Eric Botteghin na Feyenoord-FC Emmen: 'We leden te vaak dom balverlies'

Feyenoord verspeelde zaterdag twee punten tegen FC Emmen. In De Kuip werd het 1-1. Verdediger Eric Botteghin baalt: "Een thuiswedstrijd tegen FC Emmen moeten we gewoon winnen. Dat nemen we onszelf kwalijk."

"We zijn boos op onszelf, dat mag niet gebeuren", gaat hij verder.

De eerste helft vond Botteghin nog redelijk. "Maar we moesten misschien de wedstrijd wel al afmaken. In de tweede helft hielden we Emmen in de wedstrijd. We leden te vaak dom balverlies. Dan krijgen ze ook het gevoel, dat er iets te halen valt."

De Braziliaan probeerde zijn ploeg nog op scherp te zetten. "We moesten misschien bij elkaar komen en de organisatie goed neerzetten. Maar het veld werd heel lang. Toen werd het moeilijk, want dan moet je vast aan de bal zijn en de bal van de ene naar de andere kant spelen. Maar toen leden we te vaak balverlies, dan krijg je dit."

